Tecnologia: Novos Galaxy S20 Ultra e S20+ recebem 5 estrelas no VCX Forum

Apresentados oficialmente no Brasil no último mês de março, os novos Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra receberam a pontuação máxima para câmeras de smartphone no VCX Forum, uma associação global que avalia produtos de acordo com a experiência do usuário.

Como revelado pela Samsung, a série Galaxy S20 conta com câmeras com os maiores sensores já desenvolvidos pela Samsung e recursos potencializados por Inteligência Artificial.

Na avaliação do VCX, o Galaxy S20 Ultra obteve a melhor pontuação na categoria qualidade de imagem e ficou no topo da pontuação do VCX, junto a outros aparelhos, enquanto o Galaxy S20+ também se destacou com uma excelente pontuação.

"Projetada com um sistema de câmeras completamente novo, a resolução é significativamente mais alta, para imagens mais detalhadas e com flexibilidade adicional para edição, corte e zoom. O S20 e o S20+ vêm com um sensor principal de 64 MP, enquanto o S20 Ultra conta com um de 108 MP", detalhou.

Ainda segundo a empresa, outro benefício é que os novos smartphones oferecem qualidade de imagem mesmo em situações de pouca luz, graças aos sensores maiores, que absorvem mais luz.

Além disso, os dispositivos contam com a tecnologia Space Zoom, uma combinação de zoom óptico híbrido e zoom de super resolução que utiliza Inteligência Artificial. Assim, o S20 Ultra pode aumentar o zoom em até 100x, com menos perda de qualidade, para uma exibição ainda mais clara.

