Sessões de beleza para fazer em casa enquanto os salões estão fechados

Ficar em casa numa quarentena compulsória pode fazer as mulheres (e homens também!) surtar por não poder frequentar o salão de beleza. Você está com limpeza de pele, depilação e hidratação vencidas? Dá para fazer em casa se tiver os produtos certos. A gente preparou uma lista de cosméticos e acessórios que você pode receber em casa para manter a beleza em dia, mesmo em tempos de quarentena por causa do Covid-19. Confira:

1. Ácido glicólico e salicílico para controle de acne

Esse produtos serve tanto para as "garotas" quanto os "rapazes". O ácido glicólico e salicílico para controle de acne vem num potinho com pequenos lenços quadriculados que esfolia suavemente e ajuda a controlar a oleosidade da pele. Você nunca mais vai viver sem eles. Compre a partir de R$ 148,90.

2. Depilador de pelo facial

Esse é mais comuns para as "meninas". Ainda mais depois que sua depilação foi desmarcada por causa da quarentena de Covid-19. Aproveite para testar esse aparelhinho de depilação facial e fique parecendo que acabou de sair do salão. Compre a partir de R$ 42,30.

3. Gel creme hidratante facial para pele mista a oleosa

Engana-se quem acha que só porque tem a pele mista (ou oleosa) que não precisa de um bom hidratante. Use o Gel Creme Hidratante Facial Oil Free Para Pele Mista a Oleosa, da Neutrogena, que segundo o fabricante tem duração de 24 horas (assim você só precisa usar uma vez por dia), não obstrui os poros e é hipoalergênico. Compre a partir de R$ 40,54.

4. Máquina de beleza remoção de cravo e acne

Aquela sua limpeza de pele numa clínica famosa foi cancelada sem data para ser remarcada. Você sabia que o aparelhinho que eles usam para extrair cravos e acnes está à venda e custa menos do que uma seção na clínica? A avaliação de quem usou é cinco estrelas. Compre a partir de R$ 209,99.

5. Barbeador elétrico e aparador de pelos

Essa indicação é para os rapazes: uma aparador para barba e todos os tipos de pelos do rosto e do corpo. Funciona a bateria recarregável e vários pentes para cada tipo de corte. Compre a partir de R$ 159,90.