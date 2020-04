Os signos do zodíaco que entram em crise quando precisam amadurecer

Quando a vida exige amadurecimento para lidar com problemas, alguns signos do zodíaco tendem a não lidar muito bem com isso e podem entrar em crise.

Confira quais são:

Gêmeos

Muitas vezes o geminiano não deseja e não sabe o que fazer em momentos que exigem amadurecimento. Ele tem muito medo que seu lado criança desapareça e a vida se torne uma serie de responsabilidades que ele ainda não se sente pronto para resistir. Com o tempo isso passa, mas ele pode se sentir muito frustrado.

Sagitário

O sagitariano tende a se sentir em crise quando responsabilidades inesperadas batem a sua porta. Ele tentará demonstrar que consegue enfrentar, mas pode também tentar fugir do que precisa ser feito sem nenhuma maturidade. É importante que eles tenham cuidado para não abandonar seus deveres nas mãos de outras pessoas e se aproveitar da boa vontade de algumas delas.

Peixes

O signo de Peixes está diretamente ligado com a fantasia e a imaginação. Por isso, quando problemas exigem sua energia e maturidade, ele pode sentir que perde parte da sua essência e que não trilha o melhor caminho. Ao tentar ser mais “duro” para enfrentar responsabilidades, alguns piscianos se desequilibram e se tornam críticos.