Os signos do zodíaco que cortam laços quando você menos espera

Alguns signos do zodíaco parecem que são capazes de perdoar tudo, mas na verdade eles podem cortar laços e ir embora sem olhar para trás quando você me esperar.

Confira quais são:

Áries

Diferente do que muitos pensam, o ariano é capaz de dar segundas chances mesmo que as coisas não fiquem bem entre ele e a outra pessoa. No entanto, quando alguém o desaponta e se mostra totalmente diferente do que ele espera, existe um acumulo de emoções e é bem possível que a decisão de seguir em frente sem ela seja tomada. Este signo escolhe bem seus aliados e age de forma drástica quando se sente ameaçado e infeliz, afinal ele cuida dos próprios sentimentos.

Gêmeos

Apenas o geminiano pode prever quando ele decide cortar um laço definitivamente. Ele pode fazer isso de forma cordial e até afetiva, deixando claro ou não o que o levou a se distanciar por completo. Quase sempre, ele toma esta decisão quando a boa convivência e o respeito são ameaçados. Ainda assim, a percepção do geminiano é cíclica e não é impossível que algum momento ele volte a retomar relações.

Sagitário

Quando um sagitariano decide ir embora definitivamente é porque ele acumulou muitas coisas que já não pode carregar. Ele pode fazer isso sem dar explicações ou ser conflitivo, apenas deixando o outro consciente da despedida de alguma forma. Este signo é impulsivo, mas também pode perdoar e relativizar problemas com certa facilidade, dando muitas chances que nem sempre valem a pena.