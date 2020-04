Dicas saudáveis de lanches para as crianças

Já que as famílias estão todas em casa, por que não fazer da hora do lanche uma atividade divertida? Envolver as crianças no preparo das comidas é uma forma de entretê-las e assim fazer com que se interessem mais em provar aquilo que prepararam. Também é uma boa oportunidade de ensinar aos pequenos da importância de uma alimentação saudável e apresentar a eles novos alimentos.

Para a nutricionista Nágyla El Kadre, o fato de estarmos em casa na quarentena não quer dizer que devemos consumir apenas alimentos industrializados e altamente calóricos. “É preciso incentivar as crianças a consumir alimentos de qualidade nutricional”, diz Nágyla.

Leia também: Como fazer seu filho se alimentar bem durante a quarentena

A seguir, duas sugestões de lanches saudáveis para as crianças durante a quarentena.

Espetinho de frutas

Esta é uma opção colorida e atrativa para as crianças, além de ser rica em vitaminas, minerais e fibras. É possível usar um cortador para deixar os pedaços de fruta mais divertidos, por exemplo, em formatos de estrela, de coração, de flor, ou do que a imaginação da criança mandar. É só cortar as frutas e colocá-las no espeto, alternando-as.

“Sempre aconselho a consumir as frutas com as cascas para aproveitar ao máximo os nutrientes”, acrescenta Nágyla. Sobre crianças que se recusam a comer frutas ela sugere que os pais insistam mais de uma vez , visto que o suco, mesmo natural, perde nutrientes nem permite mastigar as fibras, o que ajuda na digestão.“Tente incentivar seu filho a consumir frutas nesse tipo de preparação [espetinho] e não desista na primeira vez que ele recusar. Se nem assim ele gostar de nenhuma opção de fruta, opte pelo suco”.

Sugestões de fruta: morango, kiwi, abacaxi, banana, uva (sem sementes).

Leia também – Alimentação balanceada pode fortalecer o sistema imunológico contra o coronavírus?

Imagem mostra três fatias de pão integral sobre mesa

Rolinho de pão de forma (integral ou tradicional)

O rolinho de pão de forma é uma opção fácil, versátil e gostosa. É só passar o rolo de macarrão para achatar bem o pão, rechear e enrolar, envolvendo o recheio com a fatia e formando um rolinho bem apertado. Os ingredientes do recheio podem variar de acordo com a sua preferência. Nágyla recomenda caprichar nos mais saudáveis: cenoura ou beterraba ralada, alface, tomate, rúcula, salsinha e mais algum tipo de proteína como atum, frango ou queijo fresco.

“Preferivelmente sem maionese ou ketchup por serem alimentos industrializados cheios de aditivos. Em relação aos pães, recomenda-se o integral por ser mais rico em fibras, mas o pão tradicional pode ser uma opção também”, afirma ela. A nutricionista também sugere uma alternativa ao rolinho: fazer o sanduíche convencional usando fatias de pão em formatos diferentes, de coração, de lua, de boneco, etc. É só cortar duas fatias com um cortador do formato desejado e depois colocar o recheio entre elas.

Quer ver mais sugestões de receitas? Veja como preparar picolé transparente de frutas e vitamina de frutas.

Para as crianças que se recusam a comer legumes, a nutricionista dá uma dica especial. Confira aqui.