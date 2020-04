Comer bem para dormir melhor: acabe com a insônia na quarentena

Se você está sofrendo com insônia durante a quarentena, fique atento, pois a culpa pode ser do seu menu. Sim, a boa qualidade do sono está relacionada, também, à alimentação.

Para melhorar a sua relação com o travesseiro, comece incorporando grãos integrais à sua dieta. Eles são ricos em triptofano, “um aminoácido decisivo na criação da serotonina, um neurotransmissor que faz o cérebro funcionar adequadamente”, explicou ao La Vanguardia a nutricionista Clara Antúnez.

Os grão também possuem “melatonina, um neurotransmissor que influencia decisivamente nos processos do sono”, completou.

Como evitar a insônia durante a quarentena

Busque estimular a produção de serotonina, associada ao controle do sono e à sensação de relaxamento, com um menu rico em zinco e magnésio.

Você encontrará esses componentes nos seguintes alimentos:

banana

beterraba

cereja

grão-de-bico

iogurte

leite

mandioca

mel

nozes

peixes azuis

peru

queijo

tâmara

Vale lembrar que jantares de alto teor calórico e o consumo de estimulantes durante as últimas horas do dia — como café e chocolate — dificultam o sono.

Recomenda-se terminar o jantar entre duas e três horas antes de dormir.

