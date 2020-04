Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 10 de abril

Mais uma semana está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

Você retoma um projeto e deixa de lado suas inseguranças. Lembre-se de que está na hora de crescer financeiramente. Novas oportunidades chegam até você para crescer pessoal e profissionalmente.

Você terá sorte em 7 de abril e seu melhor número é o 13 e 18. Hora de cultivar boas energias e pensamentos positivos para conseguir o que precisa.

É hora de cuidar mais da saúde do seu corpo com hábitos saudáveis e exercício. Ainda assim, não deixe sua saúde mental de lado e evite ficar nervoso.

Você terá abundância e deve sempre tentar economizar. Você receberá uma mensagem de um amor do passado. A cor azul contribui para que a força espiritual fique do seu lado por mais tempo.

Touro

Você se atualiza em questões de trabalho e deve gerenciar melhor seu tempo para manter seus compromissos em dia. Mudanças podem chegar, mas serão para a sua sorte; lembre-se de não contar seus sucessos e planos para não atrair a inveja.

Tente controlar seu caráter e temperamento para evitar problemas com seu parceiro. Você terá muita sorte com os números 01 e 28, especialmente às terças e sextas-feiras.

Um novo amor de Peixes, Câncer ou Escorpião pode chegar. Tente não beber muito álcool nesses e aproveitar a vida sem excessos. O branco ajuda a atrair a força espiritual em sua vida.

Gêmeos

Você enfrentará um problema familiar e alguém pode pedir ajuda; é hora de ter muita força e apoiar os outros. Melhore seus hábitos alimentares e lembre-se de que sua saúde deve sempre vir primeiro.

Em geral, você continuará em paz e pode ter um novo aliado. Tenha cuidado perdas. Você terá sorte em 6 de abril com números 06 e 77.

Não seja inconstante e pense antes de falar, para depois não se sentir culpado. Lembre-se de que seu signo tem muita comunicação espiritual e na sexta-feira isso será fortalecido.

Alguém o procura para falar sobre um trabalho ou projeto de negócios que trará benefícios. O branco ajudará a atrair energias pacíficas.

Câncer

Você realizará muitas atividades importantes nesta semana e decide colocar ordem em tudo ao seu redor. Uma folga no trabalho pode acontecer. É hora de focar no crescimento espiritual.

Cuidado com o que fala e tente não se intrometer em assuntos que não são seus, especialmente no trabalho. Sua sorte será terça-feira e as energias devem ajudá-lo a progredir. Seus números da sorte são 09 e 88.

Tente manter comunicação com o divino ou sua intuição para saber o que fazer. Não procure mais por amor e aceite que ele virá sozinho. Alguém de Sagitário, Leão ou Áries entra em sua vida amorosa.

Leão

Serão dias de se aperfeiçoar e deixar os maus hábitos da sua vida. Não exagere mais no álcool e vícios. No trabalho, haverá mudanças muito fortes ao seu redor e elas podem ser positivas; de todas as formas, fique atento.

Tenha mais atenção com dores de garganta ou problemas no intestino. Você pode precisar consertar algo.

Um problema de saúde de alguém próximo pode deixá-lo pensativo. Você terá sorte na terça-feira e uma boa notícia pode chegar.

Neste sábado intensifique seus pensamentos positivos e mentalize seus desejos. Seus números da sorte são 06 e 55 e tente usar o amarelo para atrair a sorte.

Virgem

Você terá muito trabalho e certa pressão de superiores que estão de olho. Apenas tente se acalmar e fazer tudo da melhor maneira para colher bons frutos.

Você se lembrará de pessoas que não estão com você; tente meditar e ficar em paz. A sorte chega na quarta-feira; um fluxo de energia positiva o ajudará a progredir.

Seus números são 06 e 42 e sua melhor compatibilidade é com os signos de Áries e Gêmeos. Tente não ser egoísta e compartilhe mais com as pessoas.

Uma gravidez pode chegar para os casais. No sábado, use o branco para trazer a paz que precisa. Lembre-se que é importante que os outros o vejam como vencedor, mas é muito mais relevante que você se sinta feliz consigo mesmo.

Libra

Dias para estar em paz consigo mesmo e deixar para trás os maus momentos. Lembre-se de que seu signo é muito espiritual e essa conexão o ajudará.

Você é a luz da sua família e sempre guia as pessoas à sua volta; faça isso sempre par ao bem. Uma situação legal será resolvida a seu favor.

Sua sorte aumenta em 7 de abril com os números 03 e 29, tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar a sorte.

Evite gastos excessivos e gerencie melhor sua renda. Cores claras o ajudarão a atrair mais clareza para a sua vida.

Escorpião

Você terá muita sorte, apenas pare de ver coisas negativas onde não existem e continue com seus projetos. Lembre-se de que na vida temos que fazer sacrifícios para crescer.

Você saberá de uma gravidez na família que o fará feliz. Você pode procurar um amor do passado ou ele tentará encontrá-lo; o melhor é fechar esse círculo.

Um amor do signo de Touro, Câncer ou Escorpião chegará a você que o fará muito feliz. Cuide da sua saúde e continue se exercitando.

Não pense mais nos outros e se coloque em primeiro lugar. Sua sorte aumenta em 7 de abril e boa oferta de emprego pode chegar. Seus números da sorte são 07, 15 e 24.

O vermelho ajudará a atrair mais força espiritual. Você receberá dinheiro extra por uma venda ou pagamento de dívida.

Sagitário

Você aprenderá a ser mais compreensivo com pessoas queridas e entenderá que a vida pessoal e espiritual precisa ser cuidada.

Seu signo pode ser muito orgulhoso; portanto, você deve aprender a ser mais humilde. Você terá sorte na segunda-feira e novas oportunidades em termos de trabalho ou de fechamento de contratos podem chegar.

Tudo sairá bem em uma cirurgia. Lembre-se de que a coisa mais importante na vida é a saúde e é preciso cuidar melhor dela. Na sexta-feira seja positivo e cure seu coração.

Você ajuda um amigo que está se divorciando. Você terá sorte com os números 11 e 37; combine-os com sua data de nascimento para personalizar sua sorte.

Capricórnio

Você analisa alterações para avançar da melhor forma no trabalho. Seu signo é um dos mais inteligentes e precisa manter a mente ocupada; por isso, alimente sua inteligência para ser ainda melhor no futuro.

Você paga dívidas ou se ajusta na vida financeira. Às vezes, você espera muito das pessoas e quando elas não o ajudam se sente desapontado; lembre-se de buscar o seu sucesso, pois é isso que importa.

Você terá mais sorte em 8 de abril e pode ter um contato importante que o ajudará a crescer. Seus números da sorte são 23 e 30.

Reflita sobre o mal e o bem que você fez em sua vida e atraia a redenção usando o branco. Um amor do signo de Áries continuará do seu lado incondicionalmente.

Aquário

Momento de ajuda divina para alcançar seus objetivos de vida. Você aumenta a dimensão de problemas e precisa aprender a eliminar essas energias negativas.

Cuide mais da sua saúde. Alguém no trabalho pode estar se apaixonando por você; esclareça todas as situações desconfortáveis.

Você terá sorte na quarta-feira, especialmente no trabalho. No amor, alguém do signo de Áries, Virgem ou Capricórnio falará sobre ter um relacionamento. Seus números da sorte são 15 e 21; tente vestir cores fortes para que sua energia positiva se multiplique.

Peixes

Você pensa muito sobre sua vida pessoal. Confie mais na sua intuição e evite cair em depressão e angústia.

Um amor do passado pode tentar voltar, mas é preciso fechar esse círculo e conhecer novas pessoas.

Seus números da sorte são 08 e 33. Na sexta-feira, sua força espiritual aumenta e a sorte também. No amor, você continuará bem e junto do seu parceiro.

Tente se vestir de branco para que sua energia positiva se multiplique. Deixe de lado os ressentimentos com a família, lembre-se de que é importante perdoar. Cuidado com problemas de infecção renal.