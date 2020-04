Aplicativo WhatsApp vai liberar uso de uma mesma conta em vários dispositivos

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar o uso de uma mesma conta em vários dispositivos móveis.

A função, ainda em desenvolvimento, foi liberada recentemente em uma versão beta do app, de acordo com informações do portal especializado WABetaInfo.

Com a novidade, será possível utilizar o mesmo perfil do WhatsApp simultaneamente em um celular e um tablet.

Como revelado, o recurso é uma das prioridades da plataforma. No entanto, ainda não sabemos quando a novidade será liberada para todos.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.110: what's new?

Important changes for the "Delete Messages" feature, that include the new expiring indicator and a new name.

More details about the multiple device support and status videos to 15 seconds in India.https://t.co/trO7E2SLyi

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 30, 2020