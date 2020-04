Previsões do Tarot para Abril: arcano A Força

As previsões do tarot para abril chegam com a energia do Arcano A Força, mas o mês ainda segue com a sintonia da carta de março, A Morte. O alcance de cada carta de tarot para o mês se estende por 60 dias.

As tendências e situações descritas para março continuam valendo. Como as vivemos até aqui os eventos descritos nas previsões para o mês anterior, tivemos algum tempo para assimilar e começar a nos adequar, pelo menos em parte, a nossa repentina e novíssima realidade.

Dessa forma, as previsões do Tarot para abril tem no A Força como coajduvante. Essa carta nos ajudará compreender as nuances mais importantes e a melhor forma de lidar com as mudanças radicais na nossa sociedade e em nossas vidas pessoais.

As previsões do tarot para abril com a energia de A Força e A Morte

A pandemia do coronavírus, elemento externo destruidor e transformador (A Torre foi o arcano de fevereiro) veio trazendo doença e morte a nível planetário, nos forçando a mudar nossa forma de ser e estar no mundo, de ver a vida, de agir e a dar mais atenção ao corpo, à nossa saúde, e a repensar nossos relacionamentos com o outro e com a natureza (A Morte é o arcano principal de março-abril).

A tendência para abril, com a energia dos arcanos A Morte e A Força, é de que todos que antes se encontravam em disputas polarizadas, em competições e luta por supremacia, agora se veem sob a mesma ameaça.

As previsões do tarot para abril sugerem que teremos de deixar as diferenças de lado para nos unirmos contra uma ameaça em comum cuja força para derrotá-la está nos esforços concentrados no AMOR e UNIÃO.

Nesse contexto, o arcano de abril, A Força, mostra que não é a força física que se faz necessária, mas a força do intelecto, a força moral humanitária, a força que vem do exemplo que se distancia da arrog ância e da soberba, da união do SER humano. Tudo que for contrário a isso, encontrará a afiada lâmina da foice do arcano A Morte.

Como entender a carta A Força

Na imagem da carta A Força temos uma mulher que segura a boca de um leão, circunstancialmente antagonistas, que vivem em competição constante e ameaça mútua, mas que se conciliam nesse momento, colocando-se lado a lado, próximos e em contato direto (a mão na boca do leão) como se um fossem continuidade do outro.

Outra leitura possível para essa carta é a relação do ser humano com a natureza, no momento em que se aceita como parte dela, se reconciliando com seu lado animal para, então, se tornar plenamente humano apaziguando as tensões.

O leão devorador é domado e contido. Da destruição, da perda e da morte, nasce a força para viver. A presença da Força no momento da Morte indica uma reação de autopreservação e que, para abril, pode nos levar a começar a conhecer o vírus e a resistir à sua ação devastadora.

O que esperar de Abril

Quando tiramos uma carta de Tarot para pensar o mês, as previsões valem por 60 dias. Por isso, em abril temos a energia de A Força, mas também da carta de março, que é A Morte. Por isso, é possível que ainda tenhamos notícias de grandes perdas e caos em todos os níveis e em todas as esferas sociais, como também descrevemos nas previsões para março (que você pode ler aqui).

Porém, após a desorientação causada pela forma súbita como tudo se deu, a ficha caiu e começamos a nos centrar e tomar mais consciência, podendo reagir.

As previsões do Tarot para abril com o arcano A Força não trazem a solução de todos os problemas, mas a mensagem da carta é importante, pois começaremos a caminhar na direção o sucesso, mesmo que a curtos passos, cada vez mais certos da direção a seguir.

Então, teremos pequenas boas notícias em abril que nos permitirão ter mais esperança. Possíveis avanços devem acontecer durante o mês. Pequenos, mas significativos.

Provavelmente, começaremos a lidar melhor com o caos e as restrições que se instauraram. A combinação de arcanos A Morte e A Força ainda descreve instabilidade, mas diferente do começo, com melhores perspectivas de estabilização futura.

Se somarmos as cartas A Morte e A Força reduziremos para o arcano Os Enamorados. A carta mostra três pessoas apaixonadas umas pelas outras, passível de uma série de leituras que deixaremos para outra ocasião, mas que, no contexto atual, significa a busca do outro pelo amor. O enxergar o melhor o outro, expressar sentimentos, unir-se pelo afeto.

Em abril, possivelmente, veremos a formação e a intensificação de grandes redes de apoio e cuidado entre as pessoas e de sentimento de união coletiva durante esse isolamento.

Outro campo que se destaca nos arcanos desse mês é a arte. A tendência é de que ela terá um papel importante no momento, como elemento agregador e transformador.

Na política, começaremos a ver a cisão nas alianças previamente estabelecidas e estabilidade que surgirá a partir da reconfiguração no cenário atual. Quem manda nesse mês ainda é A Morte e é do seu corte que nasce A Força.

A economia ainda estará imersa em crise, sujeita a grandes perdas, ainda na sintonia do arcano A Morte que, igualmente, indica que a forma como entendemos e agimos em relação a essa área fundamental da vida começa a mudar.

A carta A Força imprime na consciência coletiva a necessidade urgente de valorizar o ser humano e a vida. A partir de uma perspectiva mais abragente, além das necessidades imediatas e de sobrevivência, esse par de arcanos diz que, apesar da grave crise anunciada, no fim, conseguiremos dar a volta por cima e nos reergueremos transformados. Só que dessa vez como a mulher segura a boca do leão, evitando e diminindo comportamentos de consumo predatórios.

A saúde enfrentará um grande desafio, tentando resistir a ele com todas suas forças, nos trazendo feito memoráveis e revelando heróis em meio a um cenário caótico de vida e morte onde a vida sobressairá.

Serão tempos difíceis, mas fortalecedores e reveladores para o mundo. Para nós, as restrições e contestações são a melhor opção.

Não pense em investimentos e contenha seus impulsos com gastos, como a mulher de A Força segura o leão. A carta sugere: tente acumular recursos e investir na manutenção do seu patrimônio e nas necessidades básicas. Não seja predatório na aquisição do que precisa, lembre-se que existem pessoas com as mesmas necessidades.

As previsões do tarot para o Amor em Abril

Ainda falando de controlar os impulsos, entenda que não é hora de encontros e contatos com pessoas fora de suas casas. A Força pede esse autocontrole e, ao mesmo tempo, indica que esse é um momento de fortes desejos.

Se você já tem alguém que está perto, aproveite. Se está solteira ou solteiro, use a criatividade e explore formas de se relacionar que não lhe exponham ao contágio. É bom momento para paqueras virtuais gostosas. Use e abuse delas!

Se se sentir só, lembre-se de buscar os amigos, pois amigos de verdade se farão presentes e novos surgirão criando fortes e duradouros vínculos.

Estamos num momento de restrições, temos de nos adequar a ele para que passe logo. Siga as instruções dos órgãos de saúde da melhor forma que puder e não se coloque e aos estão à sua volta em risco.

A nossa força de vitória está na união, no amor, e no cumprimento de nosso dever, de fazer a nossa parte. Em breve isso passará e podemos viver plenamente. Enquanto isso, mesmo sob o rigor das restrições, sejamos felizes como pudermos!

