Os signos que são muito sensíveis por dentro e nem todo mundo sabe

Quando falamos de signos sensíveis, certamente Peixes e Câncer aparecem na mente de muitas pessoas. No entanto, existem outros três signos que são muito sensíveis por dentro e nem todo mundo sabe.

Confira quais são:

Libra

O libriano considera o amor e a forma em que se relaciona com as outras pessoas algo muito importante em sua vida. Ele possui uma capacidade empática enorme e tende a enxergar o mundo em “pares”, se importando com o próximo e buscando não ficar só e não deixar os outros sozinhos também. Ele não suporta as injustiças e se sente extremamente frustrado com as desigualdades.

Escorpião

O escorpiano é profundo emocionalmente e sua intensidade o faz guardar – e até mesmo reprimir – muito da sua sensibilidade e sentimentos. Ele se aproxima e desenvolve suas relações com paixão, tentando decifrar o outro para poder conhecer suas raízes e se abrir com mais segurança. Tende a defender seu interior para que não possa ser ferido.

Aquário

O aquariano é sensível e comprometido com as relações humanas de um jeito desapegado, mas muito sincero. Ele não tem medo de mostrar seus sentimentos diante das injustiças e também busca isso em outras pessoas, conseguindo se conectar verdadeiramente com as emoções dos demais e experimentar a empatia intensamente. Ele não tem medo de mostrar quem é.