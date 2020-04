Os signos que mais analisam os defeitos dos outros

Enquanto alguns signos do zodíaco se focam em olhar para as qualidades, outros estão muito atentos aos defeitos das outras pessoas.

Confira quais são:

Touro

O taurino sempre tem dúvidas sobre as pessoas e isso o faz analisar bastante seus defeitos. Observador por natureza, a essência do taurino faz com que ele se conecte com o que está ao seu redor e reflita sobre isso impondo seus valores para medir as ações do outro. Sua boa memória dificilmente esquece aquilo que descobriu.

Virgem

Detalhista e realista, o virginiano é atento com todas as pessoas que estão ao seu redor e tenta descobrir especialmente os seus defeitos. Ele não gosta de ser pego desprevenido e irá tirar suas próprias conclusões antes de todos. Ele só precisa tomar cuidado para não ser extremadamente defensivo e perfeccionista.

Capricórnio

O capricorniano gosta de ter clareza em sua vida e por isso mede todo o tipo de defeito dos outros para poder conhecer e ser preparar para qualquer eventualidade. Sua sabedoria e personalidade forte o fazem sempre ir à busca das próprias conclusões e ser prudente com o que sua intuição diz sobre as pessoas.