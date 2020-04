Saiba como cuidar de cães e gatos durante a pandemia de covid-19

São muitas as dúvidas e preocupações em torno do novo coronavírus, e uma das mais frequentes é se os pets, como gatos e cachorros, podem transmitir a Covid-19. Na manhã desta terça, 31, o Aqui na Band recebeu a veterinária Manu Karsten que foi enfática: “Não, os animais não transmitem o coronavírus, nem adoecem”. Saiba mais abaixo:

Os pets podem transmitir coronavírus?

“Não! Os animais não transmitem e nem adoecem com o coronavírus. Importante: o fato de você encontrar o vírus no animal não quer dizer que ele é capaz de transmitir ou ficar doente.”

Pessoas com coronavírus devem evitar contato com os animais?

“Pense assim: um dos sintomas do coronavírus é o espirro. Então, pensando que se você espirra no ambiente, você contamina o ambiente, se espirrar perto de um animal, ele pode carregar o vírus nos pelos e nas patas, por exemplo. Por isso, sim, se você estiver doente, evite ter contato com o animal para não favorecer que ele leve o vírus para outros lugares ou pessoas.”

Durante o passeio, devo usar sapatinhos nas patas do meu cachorro?

“Não gosto do sapatinho, porque acho que o cachorro perde a mobilidade, trava e pode chegar a tremer. Não é um artefato tão simples de usar. Também tem o fato de que o cachorro só elimina calor pela respiração e pelo coxim, que são aquelas ‘almofadinhas’ presentes nas patas.”

E como higienizar as patas dos bichos?

“Não use álcool gel. O produto resseca e pode causar alergias. Eu recomendo lavar as patas com o shampoo do animal. Para facilitar o dia a dia, o que você pode fazer é misturar, em um borrifador, água e o shampoo, e higienizar as patas do pet ainda na entrada da casa, sempre que retornar do passeio. É importantíssimo secar bem os coxins com um pano limpo e usar, se necessário, um secador de cabelos frio. Faça o mesmo processo para limpar os pelos e não dê banho nesta época.”

Devemos evitar dar beijos e receber lambidas dos cachorros?

“Seu cachorro tem que estar sempre vermifugado, vacinado e livre de parasitas, como pulgas e carrapatos. Se estiver tudo ok, tranquilo dar beijos e receber lambidas.”