Rotina de beleza em quarentena: as áreas do corpo que não recebem atenção, mas deveriam

Certamente você já lançou uma rotina de beleza em quarentena para cuidar da pele, cabelos e unhas. No entanto, existem algumas áreas sensíveis que precisam de sua atenção urgente para manter um equilíbrio geral.

Mãos

Embora as unhas sejam muito cuidadas, as mãos geralmente são negligenciadas. Mas nesta quarentena em que se coloca tanta ênfase na lavagem das mãos, é importante dar-lhes hidratação para evitar acelerar o envelhecimento.

Não basta aplicar loção quando estiver seca, incorpore em seu ritual um creme para as mãos com filtro solar durante o dia, sabonetes com fórmulas exclusivas para evitar a secura e esfoliação uma vez por semana.

Pés

Caso semelhante ocorre com os pés, maltratado por andar muito e usar sapatos desconfortáveis durante o dia. Você pode usar uma máscara esfoliante para remover as células mortas, adicionando duas colheres de açúcar a qualquer creme que usar e, em seguida, passe a massagem nos calcanhares.

Tente também usar óleos como rosa mosqueta, amêndoa ou lavanda e, em seguida, coloque algumas meias antes de dormir, sem remover o produto até a manhã seguinte, recebendo seus poderes hidratantes.

Pescoço

O envelhecimento também começa a aparecer no pescoço. Por esse motivo, nunca se esqueça de aplicar protetor solar nessa área e estender as etapas de esfoliação e hidratação de sua rotina habitual para estimular a circulação sanguínea, proporcionando uma pele mais saudável.

Fonte: Nueva Mujer.