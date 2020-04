Os signos que perdem o interesse quando falta intensidade no parceiro

Alguns signos do zodíaco gostam de parceiros apaixonados e intensos, pois do contrário podem perder o interesse.

Confira quais são:

Áries

O ariano ama se apaixonar e se entusiasma com facilidade nos romances, mas quando a pessoa não tem tanto interesse em manter a chama acesa no sexo, especialmente em termos de frequência e ousadia, ele pode acabar desanimando. Sua paciência não é das maiores e ele pode acabar cobrando mais ação e paixão do outro diretamente.

Escorpião

O escorpiano é intenso e gosta de se conectar o máximo que pode com o parceiro, criando laços profundos e também fortemente íntimos. Quando as pessoas se fecham para esse tipo de conexão ou parecem não estar dispostos a compartilhar seus sentimentos e extintos, ele pode se desinteressar, ficando frustrado com o relacionamento.

Sagitário

O sagitariano é expansivo e persegue novas experiências. Por isso, ele tende a perder o interesse com pessoas que desejam relacionamentos monótonos e com a mesma rotina, tanto em coisas práticas como no sexo. Como casal, este signo busca manter a paixão indo sempre em busca de novos desafios.