Nova versão do WhatsApp para Android revela próximos recursos do app de mensagens

Uma nova versão do WhatsApp, para o sistema Android, revelou dois próximos recursos do app de mensagens.

Como divulgado pelo site especializado WABetaInfo, as novidades estão liberadas no update para testadores. Confira:

Expiring messages

Como revelado anteriormente, a plataforma trabalha em uma função onde será possível enviar mensagens com prazo de validade.

Até o momento, a novidade para os usuários foi batizada de ‘expiring messages’ (mensagens expiradas – em tradução livre).

Quando o recurso estivar ativado (com prazos de um dia, uma semana ou um mês), o app mostrará um indicador na foto do perfil na lista de bate-papos. Confira:

Vários dispositivos

O WhatsApp também trabalha atualmente em um novo recurso que permite usar uma conta em diferentes dispositivos ao mesmo tempo.

O usuário poderá usar um conta no smartphone e no tablet com sistema Android, sendo uma da prioridades da plataforma. No então, ainda não sabemos quando a novidade será liberada.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.110: what's new?

Important changes for the "Delete Messages" feature, that include the new expiring indicator and a new name.

More details about the multiple device support and status videos to 15 seconds in India.https://t.co/trO7E2SLyi

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 30, 2020