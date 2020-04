O game Legends of Runeterra já tem data de lançamento para PC e dispositivos móveis: 30 de abril. Além disso, o jogo estratégico de cartas da Riot Games estreia com um novo conjunto de mais de 120 cartas, novos Campeões e uma nova região.

Como revelado pela desenvolvedora, também já estará habilitado o recurso de jogo multiplataforma. Confira os requisitos mínimos de Legends of Runeterra:

Windows

Windows 7, 8.1 ou 10 de 64 bits

Processador de 3GHz

4 GB de memória RAM

GPU com 512 MB+ de VRAM

Incompatível

iOS

iOS9

Processador Arm64

Android

OS 5.0

2 GB DE MEMÓRIA RAM

GPU Adreno 306 e equivalentes ou superiores

Ambientado no mundo do League of Legends, Legends of Runeterra é um jogo estratégico de cartas no qual habilidade, criatividade e astúcia determinam seu sucesso.

Com informações da Riot Games

