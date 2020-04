Como faz a sobrancelha em casa com pinça

Muitas mulheres entraram em uma crise durante a quarentena porque não podem ir ao salão para fazer a sobrancelha. Se você não tem ideia de como cuidar da sua, saiba que existe um passo a passo para te ajudar. A maneira mais fácil de cuidá-las é usando uma pinça.

Como fazer a sobrancelha em casa

O primeiro passo é pentear a sobrancelha com uma escova. Depois, com uma tesoura pequena, você deve cortar os pêlos mais longos para dar forma.

Com a ajuda de uma sombra para sobrancelhas, você deve desenhar a forma que deseja obter para ser o seu guia quando começar a usar uma pinça.

Embora seja um procedimento doloroso, você deve começar a remover pelo por pelo. Não faça tudo de uma vez, pois pode estragar a forma da sobrancelha.

Observações

O importante, antes de remover as sobrancelhas, é que você escolha a forma que deseja dar de acordo com o formato do seu rosto.

Quando acabar o processo, você pode engrossá-las com maquiagem. As máscaras são um ótimo aliado para todas as mulheres com sobrancelhas finas, pois ajudam a criar um arco mais grosso em apenas alguns minutos.

Fonte: Nueva Mujer