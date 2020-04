5 exercícios para se mexer na quarentena

Ficar em casa sem poder sair não é fácil, ainda mais para quem tem uma rotina de atividade física. Mas isolamento não é desculpa. Por isso, te ensinamos uma série de exercícios que podem ser feitos em casa, por qualquer pessoa. Rompa o sedentarismo, mantenha-se saudável e procure viver de maneira agradável neste período. Que tal?

Thruster

Este movimento do crossfit é, na verdade, o levantamento de peso – só que de comida (ou algo parecido que você tenha em casa). Trabalha mais os músculos da coxa, ombro e braços.

• 4 séries com 15 repetições cada. Usar saco de arroz, feijão ou algo semelhante (de um ou dois quilos)

Thruster / Juan Pablo Pino/Metro Internacional

Supino reto

Novamente, a vida imita a arte. Brincadeiras à parte, utilize o alimento como supino, fazendo o levantamento de peso com os braços, na direção perpendicular ao seu peito.

Supino reto / Juan Pablo Pino/Metro Internacional

• 3 séries com 8 repetições cada. Usar saco de arroz, feijão ou algo semelhante (de um ou dois quilos)

Flexão de cotovelo

Essa você nunca imaginou… Utilize aquelas panelas paradas há algum tempo de um jeito diferente. Ou a pilha de papéis que você iria jogar fora. Não tem mistério algum, é só fazer.

Flexão de cotovelo / Juan Pablo Pino/Metro Internacional

• 4 séries com 15 repetições cada por braço. Usar uma panela ou objeto que sobressaia do solo de dez a 20 centímetros e seja estável

Crunch curto

Outro nome do crossfit para algo conhecido: o abdominal. Neste caso, é mais curto, para os “preguiçosos”. Quem sabe você não consegue adquirir o tão sonhado tanquinho nesta quarentena.

Juan Pablo Pino/Metro Internacional

• 4 séries com 15 repetições cada. Usar saco de arroz, feijão ou algo semelhante (de um ou dois quilos)

Agachamento búlgaro

Este agachamento é uma variação um pouco mais avançada do normal. Você coloca um dos pés no chão e o outro fica apoiado em algo, como sofá ou cadeira. É bom para as pernas.

• 3 séries com 10 repetições cada. Usar sofá ou cadeira que chegue à altura dos seus joelhos ou um pouco mais acima

Agachamento búlgaro / Juan Pablo Pino/Metro Internacional

Neuróbica: movimente a caixola

Um dos mais importantes órgãos do corpo humano, o cérebro também pode ser exercitado. Existe até um nome informal para isso: neuróbica. Há apps, sites, vídeos na internet com diversos exemplos de exercícios que podem ser feitos. É só procurar.