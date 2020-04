4 incríveis benefícios do suco de pepino

O pepino é ótimo para o corpo graças ao seu alto teor de água e fibras. A seguir, você confere quatro benefícios incríveis do suco deste vegetal. E o melhor: você pode incluí-lo na sua dieta agora mesmo.

Fortalece o sistema imunológico

Dado o seu alto teor de vitamina C, o pepino é eficaz no fortalecimento do sistema imunológico. Um copo de suco por dia aumenta a taxa de glóbulos brancos — os quais combatem os radicais nocivos e aumentam as defesas.

Equilibra os níveis hormonais

Embora o cálcio esteja geralmente relacionado à estrutura óssea, a sua presença no sangue também é importante para manter os hormônios regulados.

Resolve problemas de sangramento

A vitamina K é responsável por combater o problema de sangramento, que pode ser desencadeado pela hemorroida, por uma menstruação intensa ou pela perda de sangue pelo nariz.

Melhora a visão

Acredite ou não, este vegetal tem boas propriedades para os olhos, já que contém vitamina A e também é rico em antioxidantes responsáveis ​​por melhorar a saúde ocular.

Você pode fazer um suco com três pepinos e uma xícara (chá) de água. Descasque o vegetal e, em um liquidificador, bata-o com a água. É recomendado tomar a bebida duas ou três vezes por semana.

Fonte: Nueva Mujer