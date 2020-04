WhatsApp desenvolve mega recurso para ser lançado muito em breve para os usuários

Novas informações ocultas do aplicativo WhatsApp revelaram detalhes de um próximo recurso que será liberado para os usuários da plataforma.

O desenvolvimento faz parte do uso de uma mesma conta em diversos dispositivos, novidade que será lançada para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o WhatsApp está dando a máxima prioridade para o tema.

Como parte do avanços, o app já mostrou a sequência "Usar o WhatsApp em outros dispositivos" internamente, sugerindo que o recurso pode ser liberado em breve.

Ainda segundo o site, a conexão com a internet não será necessária para o dispositivo principal. Confira captura de tela:

I've talked about multi device support for future versions.

WhatsApp already shows the string "Use WhatsApp on other devices", suggesting that other devices will be able to use the same account in future.

The connection to the internet won't be necessary for the main device! pic.twitter.com/DpdfxSo3it

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 2, 2020