Truques para decorar a casa com simplicidade

Se você é um daqueles que muitas vezes se arrepende de não ter tempo para dar vida a todos os cantos da sua casa, este é o momento que você tanto ansiava. Comece a trabalhar com os seguintes truques decorar a casa com simplicidade.

PROPORCIONE VIDA AO SEU SOFÁ

Aproveite para usar um tecido florido que você possui e que ainda não sabe onde usar. Coloque-o informalmente como um cobertor em cima de seus móveis e movimente o sofá que já está ficando entediante.

DECORE COM FOTOS DE FAMÍLIA

Com papel, tesoura, botões, você pode criar um quadro para as fotos que você imprimiu e que nunca enquadrou. Ver você ao lado da sua família injetará muita felicidade; especialmente nestes dias em que as emoções estão na superfície.

PLANTAS, VELAS E ESPELHOS

Espelhos são definitivamente uma obrigação; desloque-os para um ponto em que reflitam a beleza de qualquer pintura ou escultura que você tenha. Plantas e velas também são muito úteis e estéticas. O primeiro, porque eles nos permitem conectar-se com a natureza; o segundo, porque eles funcionam perfeitamente como aromatizantes.

APROVEITE OS LIVROS

Melhore o espaço de leitura com os livros que você tem cheio de poeira e que lê todos os anos. Além de dar estética à sua casa, será uma motivação perfeita para retomar o hábito de leitura que você abandonou.

APROVEITE O SEU JARDIM

Raro é o privilégio de estar tudo em casa. Dada esta situação de isolamento doméstico, convidamos você a aproveitar essa área verde ou jardim que você tem em casa e que dificilmente desfruta.

Você pode fazer muitas coisas, incluindo uma refeição em família que lhes permite desfrutar de carne assada ao ar livre. É uma maneira dinâmica de compartilhar alimentos com a qual você pode quebrar um pouco a monotonia.

Você também pode tirar a piscina que armazenou e inflá-la para que os pequenos possam mergulhar no assunto desses dias quentes. Mas, se você é uma pessoa amiga do ambiente, seria um bom momento para começar o seu jardim em casa, plantando, por exemplo, tomates, cenouras ou pimentas.

Fonte: Publimetro.