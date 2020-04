Suavize seu rosto com esta máscara de mel, leite e banana

A banana contém quantidades significativas de vitamina C e B6, componentes importantes para restaurar a vitalidade e a luminosidade da pele.

Essa fruta também é usada como remédio para cicatrização de feridas e possui uma grande quantidade de antioxidantes, que protegem o corpo contra os danos causados ​​pelos radicais livres.

Combinada com mel, a banana é perfeita para fazer uma máscara hidratante e antienvelhecimento.

Ingredientes

1 colher (sopa) de leite

1 colher (sopa) de mel

½ banana

Modo de preparo e uso

Faça um purê de banana e, em seguida, misture os demais ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Aplique a máscara no rosto e no pescoço com a ajuda de um pincel. Deixe agir por 15 minutos e enxague com água fria.

Fonte: Nueva Mujer