Shake de manga com leite de amêndoas para se proteger de doenças

Manter as defesas baixas torna o corpo vulnerável. E, com a chegada do coronavírus, a Organização Mundial da Saúde aconselhou a população, principalmente os idosos, a manter as defesas em alta.

A manga fornece muitos nutrientes ao organismo, e a sua vantagem é que ela é fácil de ser incluída nas dietas. Por esse motivo, a fruta deve fazer parte do seu menu se você quer proteger o seu sistema imunológico.

Shake de manga com leite de amêndoas

Ingredientes

¼ xícara (chá) de amêndoas fatiadas

¼ xícara (chá) de leite de amêndoas

½ abacaxi

½ melão

1 xícara (chá) de manga

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um shake homogêneo.

Propriedades da manga

Uma porção de 200 gramas fornece cerca de 60 miligramas de vitamina C.

É rica em vitamina E, um dos antioxidantes e protetores cardíacos mais eficazes.

Fornece magnésio e potássio.

As suas propriedades antioxidantes ajudam o sistema imunológico a prevenir e combater doenças.

Propriedades do leite de amêndoas

Não contém lactose ou glúten. É ideal para pessoas que têm problemas gastrointestinais ou dificuldades na digestão adequada.

Contém pouca gordura e calorias.

Melhora os níveis de colesterol bom (HDL) e reduz os níveis de colesterol ruim (LDL).

É uma fonte rica de cálcio e potássio.

Possui vitaminas do complexo B e minerais como zinco, magnésio e potássio.

Fonte: Nueva Mujer