Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 3 a 5 de abril

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Você pode enfrentar problemas em casa ou com seu parceiro e não deve tomar decisões quando estiver chateado, para depois não se arrepender. Atenção com o temperamento explosivo; é hora de manter o controle.

Um emprego novo e melhor pago pode surgir. Durante o fim de semana, não pense em situações negativas; sábado será ideal para cuidar da casa e renovar as energias.

Faça exercícios e não use métodos de emagrecimento que podem ser ruins para a sua saúde. É possível que se lembre de um amor que não está mais com você.

Seus números da sorte com 09 e 41. Esclareça seus sentimentos e não engane as pessoas ao seu redor, lembre-se de que a confiança é a base de qualquer relacionamento.

Touro

Sexta-feira de energias positivas que ajudam a superar situações complexas. Fazer um curso nos finais de semana para estar melhor preparado o mercado trabalho pode ser uma boa pedida.

Tente não se apaixonar rapidamente ao conhecer alguém; lembre-se de que a confiança é conquistada com o tempo.

Sempre tente ouvir os conselhos de quem o ama e seja mais aberto a isso. Fim de semana para colocar algumas coisas em ordem. Tenha cuidado com vazamentos de água na casa.

Se previna dos problemas de estômago ou intestino com uma melhor alimentação e hábitos saudáveis. Tente não emprestar dinheiro nos próximos dias. Seus números da sorte são 06 e 21. Lembre-se de que a verdade sempre aparece, então evite mentir.

Gêmeos

Fim de semana para a realização de muitas tarefas pendentes. É preciso gerenciar melhor seu tempo para não ficar tão sobrecarregado.

Serão três dias de sentimento pleno em todos os sentidos e amor, mas tente não sabotar a si mesmo com pensamentos negativos ou orgulho.

Seus números da sorte são 03 e 19, tente combiná-los com o dia do nascimento e use muito a cor vermelha. Um amor do passado pode insistir em retomar contato e tentar voltar; talvez seja a hora de ter uma conversa honesta.

Os assuntos e convivência em família melhoram. Não dê ouvidos às fofocas que são ditas sobre você. Um amigo pode propor um novo negócio que pode ser muito positivo.

Câncer

Você terá a sorte do seu lado, apenas evite se fazer de vítima ou bobear em alguma situação de trabalho. Seu signo é dramático e deve ser menos intenso com algumas situações.

Você recebe uma proposta de trabalho com benefícios importantes e deve tenta analisar minuciosamente todas as oportunidades.

O amor pode estar chegando junto a alguém do signo de Escorpião, Sagitário ou Peixes. Não diga mais não à vida saudável e cuide-se. Lembre-se de que seu ponto fraco é o estômago; por isso a boa alimentação e diminuição do estresse com atividades físicas pode ajudá-lo. Você terá sorte com os números 00 e 23. Tente usar mais roxo para estimular a sorte.

Leão

Você pode estar melancólico neste fim de semana; isso é normal, mas encontre um equilíbrio para não ter problemas emocionais.

Exercite-se e medite em casa, para as energias positivas se fortalecerem. Sexta-feira de ajustes em seu trabalho em que o esforço fará toda a diferença. Você ganha dinheiro extra ou vende algo.

Tenha cuidado com as fofocas entre seus amigos e tente não falar muito sobre sua vida amorosa. Para os leoninos solteiros, um amor do signo de Escorpião, Áries ou Virgem chegará e será muito compatível.

Aprenda a conhecer seu parceiro pouco a pouco e não seja tão intenso no relacionamento. Você decide arrumar e dar cara nova a um ambiente. Seus números da sorte serão 04 e 66.

Virgem

Tente administrar melhor seu tempo, para depois não se sentir pressionado estudos ou o trabalho pendente. Você recebe uma proposta de emprego e deve definir bem seu salário para que mais tarde não tenha dificuldades.

Você decide fazer mudanças em sua atitude e isso o ajudará a melhorar sua saúde mental. Alguns precisarão de ajuda para recuperar sua tranquilidade emocional e isso também deve ser levado com normalidade.

Evite ser explosivo ou controlador. Os signos de Áries, Gêmeos e Libra estarão muito compatíveis parra o amor. Evite vícios como álcool e cigarro que podem tirar seu equilíbrio. Seus números da sorte são 00 e 30. Use mais a cor amarela.

Libra

Acabam de começar três dias de sorte para o seu signo, especialmente com seus números 09 e 16. Use mais laranja e vermelho. Hora de olhar profundamente para todos planos que você tinha feito para mês.

Lembre-se de que o seu signo precisa de replanejamentos para melhorar financeiramente e emocionalmente.

Gerencie bem suas despesas para não ficar sem dinheiro. Você recebe um convite. Sua maior compatibilidade no amor será com os signos de Áries, Virgem e Aquário.

Use o domingo para colocar as coisas em ordem. Lembre-se de que esse não é o momento de gastar em coisas desnecessárias; é melhor guardar.

Escorpião

Fim de semana para ser muito feliz e receber boas notícias ao seu redor. Uma proposta ou oportunidade para iniciar um negócio surge e pode ser muito positiva.

Se você não se sentir confortável em seu relacionamento amoroso, é hora de priorizar a felicidade e buscá-la dela em outro lugar.

Amigos surpresos vêm até você por uma razão especial. Seus números da sorte são 04 e 23. Olhar a lua e deixa-la iluminar sua casa ajudará a atrair energias positivas. Não se esqueça que seu signo pode proporcionar muita felicidade e proteção aos outros,

Sagitário

Aproveite o fim de semana para reorganizar e mudar o que deseja em sua casa para que a energia circule melhor e renovada. Evite confrontos com seus chefes e colegas a todo custo prestando a atenção em reuniões.

Você ganha dinheiro extra e pode ser por uma venda; tente economizar. Sábado para pensar em atitudes que podem o ajudar no futuro ou a ser um melhor profissional.

No amor, você encontrará pessoas muito compatíveis com seu signo e que aumentarão consideravelmente sua autoestima.

Alguém o procura para pedir um favor. Seus números da sorte são 06 e 81. Lembre-se de você tem potencial para iniciar os projetos que deseja quando quiser.

Capricórnio

Quando as complicações surgirem, tente relaxar e não caia em provocações. Explodir com facilidade só vai atrapalhar ainda mais as coisas; tente pensar antes de falar e agir.

Você decide mudar sua aparência. Seus números mágicos são 03 e 19. Você recebe um presente inesperado. Não se importe com o que eles dizem sobre você, lembre-se de que sua energia é muito forte e o ajuda a se defender da inveja que o cerca.

No amor, você continuará conhecendo pessoas que pensam da mesma forma, mas nenhum compromisso sério será iniciado agora.

Cuide mais do seu dinheiro e não gaste com aquilo que não precisa. É hora de ter independência financeira ou iniciar o próprio negócio com muito planejamento e estratégia.

Aquário

Sexta-feira de mudanças em seu trabalho e de situações que podem influenciar no seu futuro. Resolva pendências e mantenha a calma.

Tenha mais atenção com a sua saúde e previna-se de problemas nervosos e hormonais. Você ganha dinheiro extra. Seus números da sorte são 02 e 11.

Não fale muito sobre suas realizações para não despertar inveja. Os casais aproveitam o amor e estabilidade.

Tenha cuidado com atitudes impulsivas e decisões precipitadas; fique em paz para tomar as melhores atitudes. Tente meditar e não deixar que as coisas negativas o deixem para baixo.

Peixes

Fim de semana trabalho e organização de assuntos pessoais. Seu signo é sempre um dos mediadores dos problemas familiares e pode ajudar a resolver um conflito. Você pode receber uma oferta de emprego.

Um trabalho pode render dinheiro extra ou um pagamento chegará. Seus números da sorte são 05 e 23. Tente se inscrever em cursos on-line para aproveitar seu tempo em casa. Lembre-se que é hora de buscar equilíbrio dentro de si.

Você também precisa estar fisicamente ativo e não deve fugir da missão de cuidar da saúde. No amor é hora de evitar se sentir inseguro e com ciúmes. Os signos de Escorpião e Aquário estarão muito compatíveis.