Game Going Under chega ao PS4 em setembro deste ano

O título Going Under, desenvolvido pela Aggro Crab Games, chega ao PlayStation 4 (PS4) em setembro deste ano, como revelado pela Sony.

“Going Under é um dungeon crawler com inspiração roguelite que trata da exploração das ruínas amaldiçoadas de startups de tecnologia falidas”, revela a descrição do jogo.

“Você usa objetos de escritório como armas e luta pelos vários complexos abandonados. Fure um demônio com uma tachinha, atropele um goblin com um carrinho de correio — as suas opções de combate estão em constante mudança”.

Ainda de acordo com o texto, em cada partida, você também aprenderá habilidades que mudam o novo game.

“Use efeitos poderosos para atear fogo a uma sala inteira, transformar inimigos em aliados, ou apenas fazer seus braços ficarem bem fortes”. Confira trailer:

Com informações da Sony

