Os gadgets que você precisa experimentar durante o isolamento

Como o melhor que você pode fazer é seguir as recomendações dos profissionais de saúde e não sair de casa, sugerimos aqui 5 gadgets para você deve experimentar neste período de isolamento social. Você e sua família vão se sentir os próprios "Jetsons", os personagens que fizeram parte da infância de muita gente. Confira.

Para uma vida mais minimalista e para quem se cansou de carregar os livros, o leitor de e-books Kindle, em sua décima geração, vem com iluminação embutida para você ler aonde for (inclusive debaixo do sol de meio-dia), uma única carga de bateria dura semanas e é a prova d'água. Para carregar uma biblioteca inteira em apenas 161 gramas. Compre a partir de R$ 349,00. Entrega expressa gratuita para quem é Amazon Prime.

Com a família toda dentro de casa, somos capaz de apostar que a demanda na cozinha aumentou muito. Não está na hora de investir nas famosas panelas elétricas que prepara carnes, feijão, sopa, legumes e arroz? Os fabricantes garantem que elas se tornaram cozinhas-de-ligar-na-tomada e fazem qualquer coisa. Compre a partir de R$ 269,90. Entrega expressa gratuita para quem é Amazon Prime.

Oi Alexa! O smart home device da Amazon começou a falar português em 2019. Ele não realiza nenhuma tarefa essencial da vida doméstica, claro, mas o aparelho serve como um agregador de pequenas funções que vão de ligar coisas a tocar música, encontrar receitas na internet, despertar alarmes, fazer ligações ou chamar carro no aplicativo. Compre a partir de R$ 349,00. Entrega expressa gratuita para quem é Amazon Prime.

O Fire TV Stick permite que você acesse facilmente o conteúdo do Prime Video, Prime Music, Netflix e mais de 4 mil apps e jogos, em mais de 100 países, e milhões de sites como o YouTube, Facebook e de jornalismo com os navegadores Firefox e Silk. Compre a partir de R$ 289,00.

E como você vai estar bem ocupado usando os gadgets que indicamos, que tal deixar um deles trabalhar para você? Um aspirador de pó robô que varre, aspira (óbvio!), passa pano e tem bateria bivolt e recarregável que dura horas. Compre a partir de R$ 428,00.