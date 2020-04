Chefes dão dicas para pessoas se alimentarem melhor durante quarentena

“Não saia de casa” é a principal ordem para enfrentar a pandemia da covid-19. As escolas fecharam, o home office se estabeleceu e não há mais como sair para almoçar ou jantar já que os restaurantes só aceitam pedidos para entrega ou retirada.

Dessa forma, comer em casa novamente virou rotina e muitos têm aproveitado a quarentena para se aventurar na cozinha. É o caso da estudante Gabriela Bonin, 20 anos, que aumentou a sua produção.

“Não sei fazer muitas coisas, mas arrisco de vez em quando. Nessa quarentena, juntaram dois fatores: eu tenho mais tempo e as pessoas estão postado mais receitas e dicas na internet. Gabriela contou que a cozinha tem sido uma terapia para enfrentar o tédio e o isolamento. “Estou aprendendo coisas novas e aproveitando que isso faz bem para saúde mental também”.



Para o estudante Daniel Schapira, 22 anos, cozinhar virou necessidade. Ele diz que nunca foi muito íntimo

das panelas, mas disse que “nessa quarentema é preciso se aventurar para não ficar só comendo ovo frito”.

O jovem tem procurado dicas com familiares e na internet. Pensando nisso, o Metro Jornal reuniu perfis nas redes sociais que dão um empurrãozinho para você se arriscar mais na cozinha durante o confinamento.

Canais e perfis para aprender dicas e receitas nessa quarentena:

Tastemade Brasil

A Tastemade Brasil é um canal online que compila diversos cozinheiros, amadores e profissionais, e todo tipo de receita no YouTube. Todo dia tem vídeo novo no canal, porém alguns são só sobre dicas e informações do mundo da gastronomia. O site compila as receitas já feitas em diversas categorias e com os vídeos explicativos .

Elisa Fernandes

Ganhadora do primeiro MasterChef Brasil, Elisa Fernandes estudou gastronomia na França, passou por diversas cozinhas da Europa e voltou ao Brasil com canal no YouTube.

A chefe tem feito vídeos com receitas e dando dicas de como se alimentar bem durante o isolamento. Novos vídeos são publicados às segundas e quartas-feira, às 19h.

Mohamed Hindi

Participante da primeira edição do MasterChef Brasil, Mohamed Hindi possui canal de receitas e dicas culinárias. Há aulas com preparos simples até os mais complexos, além de informações sobre ingredientes que podemos substituir.

Também há dicas sobre como conservar os alimentos, o que é muito útil em tempos de quarentena. Os vídeos saem às terças-feiras, quintas e domingos.

Under Chef

Gabriel Gustavo Daniel estudou gastronomia na Espanha e comanda o Underchef. O canal ensina pratos um pouco mais sofisticados, passando por diversas cozinhas do mundo.



Lá também há lugar para os clássicos da culinária brasileira e macetes para acertar o básico do dia a dia. Vídeos novos são publicados às quinta-feiras.