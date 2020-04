5 penteados para mulheres com cabelo cacheado e rosto redondo

O cabelo encaracolado é um dos mais bonitos pela sua textura e pelo seu volume — tanto que até algumas celebridades, como Kim Kardashian, decidiram se submeter a tratamentos para deixar de ser alisadas.

O melhor é que você pode tirar proveito dessas características para ficar ainda mais bonita. A seguir, você confere cinco penteados para mulheres de cabelos cacheados e com rosto redondo.

Dois coques

Divida a parte superior do cabelo em duas. Faça um rabo de cavalo com cada mecha e, depois, enrole-os para cima para criar um coque. Deixe o resto do cabelo solto para mostrar seus cachos.

Reprodução/Pinterest

Meio rabo de cavalo

Faça um rabo de cavalo com a parte superior do cabelo. Você pode adicionar um acessório como uma bandana para complementar o visual. Este penteado é ideal para meninas com cabelos mais longos.

Reprodução/Pinterest

Coque alto

Este penteado é perfeito para os dias quentes. Amarre o seu cabelo em um rabo de cavalo no ponto mais alto da sua cabeça. Enrole-o para criar um coque e deixe alguns fios soltos ao redor do seu rosto.

Reprodução/Pinterest

Desarrumado

Faça um rabo de cavalo baixo, deixando de fora as partes da frente do seu cabelo. Use uma fita e amarre-a sob o seu rabo de cavalo. Pegue as mechas da frente, as quais você deixou soltas, e amarre-as com o restante do cabelo para criar um coque baixo.

Reprodução/Pinterest

Tranças

Pegue a parte superior do cabelo e divida-a em duas. De cada lado, faça uma trança francesa e termine juntando as duas partes em um coque.

Reprodução/Pinterest

Fonte: Nueva Mujer