10 dicas para sobreviver à quarentena em casa

Quarentena é a medida que foi tomada em todo o mundo para tentar impedir a propagação do coronavírus. No entanto, esse confinamento obrigatório não é fácil para ninguém, especialmente para as pessoas ansiosas ou depressivas.

“Isso pode afetar a todos nós de alguma forma”, explica a psicóloga da Clínica Universidad de los Andes, Ana María Rodríguez.

“Especialmente aqueles que têm um problema específico com o gerenciamento da ansiedade em espaços fechados ou pessoas hiperativas que precisam estar em movimento contínuo.”

A especialista assegura que essa situação possa gerar estresse ou sintomas depressivos “pois interfere na estabilidade da família e gera incerteza no futuro”.

Sobretudo se considerarmos que muitas das atividades que nos ajudam a manter um certo equilíbrio — como passear, encontrar amigos e se exercitar ao ar livre — agora estão proibidas.

Isso nos força a mudar a técnica ou o local para suportar o confinamento. Por esse motivo, Ana María dá dez dicas para lidar com a quarentena em casa.

Viva todos os dias e concentre-se no presente, pois não podemos planejar nada diante do futuro incerto dessa situação.

Reencontre você mesmo. Mais do que nunca, estamos em contato com a nossa própria realidade, aqui e agora.

Compartilhe com os que estão à sua volta da melhor maneira possível. Seja tolerante e compassivo.

Aprenda novas técnicas de relaxamento, como respiração e meditação. Existem tutoriais na internet.

Encontre atividades para se distrair do problema (por exemplo: cozinhar). Dessa forma, você evita pensar no tema constantemente.

Organize uma programação que inclua trabalho ou estudo produtivo, atividades recreativas e atividades que você gosta, como ler, pintar e assistir a séries e filmes.

Aproveite para fazer alterações ou reparos na casa que você nunca tem tempo para realizar.

Faça o máximo de atividade física possível em ambientes fechados. Existem muitas ideias nas redes sociais.

Entre em contato por telefone ou videochamada com pessoas queridas que você não pode ver pessoalmente.

Consulte um especialista quando esses problemas interferirem diariamente. Siga algum tipo de tratamento farmacológico indicado especialmente para esses distúrbios — sem se automedicar.

Fonte: Nueva Mujer