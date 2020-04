Tecnologia: Acer anuncia novos notebooks gamers com processadores Intel de 10ª geração

A fabricante Acer apresentou os novos notebooks gamers Predator Triton 500 e Acer Nitro 5. Juntamente com desenvolvimentos significativos no desempenho térmico, ambos os dispositivos vêm com os recentes processadores Intel Core de 10ª geração e as recém-anunciadas GPUs NVIDIA GeForce RTX SUPER e GTX, como revelado pela empresa em comunicado. Confira detalhes:

Predator Triton 500

Equipado com Intel Core de 10ª geração e GPUs NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ou 2070 SUPER com Design Max-Q, o Predator Triton 500 é voltado para consumidores exigentes.

Com grande apoio para energia, sendo até 7,5 horas de duração de bateria, ele ainda tem painel IPS de 300 Hz. A tecnologia NVIDIA G-SYNC elimina rasgos e minimiza o atraso.

O Predator Triton vem com um controlador sem fio Killer Wi-Fi 6 AX1650i, um controlador Ethernet E3100G e um Control Center 2.0. O notebook possui até 32 GB de memória DDR4 e até 2 TB de armazenamento NVMe, com RAID 0 SSD. Ele ainda apresenta a tecnologia Vortex Flow da Acer.

Acer Nitro 5

O segundo modelo lançado pela marca, o Acer Nitro 5 vem com um processador Intel Core i7 de 10ª geração, que oferece 5 GHz e opções gráficas de uma GeForce RTX 2060 ou das mais recentes GPUs GeForce GTX 1650Ti ou 1650.

Ele vem com até dois SSDs M.2 PCle e um HDD de 1 TB para armazenamento e até 32 GB de RAM DD4R4 em dois slots DIMM atualizáveis pelo usuário.

Acer Nitro 5 / Reprodução

Disponível com uma tela IPS FHD IPS de 15,6 polegadas, os jogadores apreciarão particularmente o visual significativamente melhorado das máquinas de 2020. Modelos com taxas de atualização de 144 Hz ou 120 Hz e tempos de resposta de 3 ms permitem uma jogabilidade sem tremores que ganha vida no painel NTSC de 72%, 300-nit do dispositivo.

Preço e disponibilidade

Como revelado pela Acer, ainda não existe confirmação para data de comercialização dos itens no Brasil. As especificações, preços e disponibilidade exatos variam de acordo com a região.

Com informações da Acer

