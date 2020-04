Quarentena: como pintar o cabelo em casa como um profissional

Se você quer mudar o seu visual ou apenas retocar a cor dos seus fios durante a quarentena, aí vai uma boa notícia: você pode fazer isso sem medo. Basta levar em consideração as seguintes dicas.

A preparação

Tingir o cabelo envolve muitos produtos químicos fortes. Portanto, prepare-se dias antes ao aplicar máscaras caseiras especiais para hidratar as suas mechas. Isso também fará com que a cor fique muito mais bonita. Além disso, lembre-se de lavar o cabelo um dia antes.

A escolha

Agora você deve escolher o seu tom favorito.

Para alterações suaves, prefira dois tons mais claros do que o que você já possui. Se você deseja fazer uma mudança radical (por exemplo: do castanho para o loiro), é preciso descolorir o cabelo. Para isso, é melhor consultar um profissional.

Já o comprimento do seu cabelo influenciará a quantidade de corante que você deve comprar. É preferível comprar duas ou três caixas para poder aplicar uma boa quantidade.

A aplicação

Na “hora H”, procure um espelho, luvas e uma camisa e uma toalha as quais você não se importa de manchar.

Divida o seu cabelo em quadrantes: primeiro no meio, e depois na parte superior e inferior de cada lado.

Comece da raiz para, em seguida, aplicar em todos os fios. Siga as recomendações do produto e deixe repousar pelo tempo indicado.

No fim, lave com água fria e aplique um condicionador. Deixe-o agir por cinco minutos. Depois disso, você poderá aproveitar a sua mudança de look.

