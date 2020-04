Os signos do zodíaco que são mais fiéis a si mesmos

Alguns signos do zodíaco podem até “ouvir” as outras pessoas, mas costumam ser fiel somente a si mesmos e agir de acordo com o que acham que é o certo.

Confira quais são:

Áries

O ariano é muito conectado com a própria intuição e pode ser muito individualista com as suas decisões em termos de não deixar qualquer pessoa influenciar no seu caminho. Sua coragem para combater as pessoas que o atrapalham é imensa e ele desafia as crenças coletivas constantemente. No fundo, ele busca essa força e autenticidade também nas pessoas que deseja ter por perto.

Escorpião

O escorpiano carrega muita intensidade e profundidade, o que dá muita coragem para ser fiel a si mesmo e não se deixar influenciar. Este signo aceita as mudanças quando elas partem de dentro dele e pode se posicionar de forma muito obstinada para provar seu potencial. É preciso ter cuidado com o extremismo de encarar as coisas como “tudo ou nada”. Em seu intimo, ele deseja contribuir para o coletivo, mas sem deixar de ser quem é.

Aquário

O aquariano pretende romper fronteiras com sua sabedoria ou influencia e, por isso, sempre é muito fiel ao que constata e acredita. Sua mente aberta o faz ouvir e levar em consideração a opinião das outras pessoas, mas no fundo ele acaba se aliando aos que possuem valores semelhantes. Sua abordagem muitas vezes é única e pouco tradicional, o que faz que ele não passe despercebido.