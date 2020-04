Os signos do zodíaco que escondem seus medos a sete chaves

Todas as pessoas guardam medos, mas alguns signos do zodíaco fazem o possível para que ninguém descubra aquilo que mais o atormenta.

Confira quais são:

Áries

O ariano demonstra valentia e tem orgulho da forma que lida com os problemas: sempre acompanhado de força e determinação. Por isso, ele tem muito medo não só de se sentir vulnerável e débil, mas também de que os outros descubram sua falta de segurança para lidar com algo.

Touro

O taurino dá muito valor a tudo o que possui e controla, pois ele se sente muito mais forte quando mantém o que considera importante em sua vida de forma estável. Isso faz com que ele tenha muito medo de perdas em geral, seja de valor financeiro ou afetivo. Ele tende a esconder isso justamente para não mostrar debilidade e dar chance aos que desejam fazer algum mal.

Capricórnio

O capricorniano é exigente consigo mesmo e tende a se sentir pleno apenas quando alcança algo que desperte respeito ou admiração dos outros. Por isso, ele tem medo de que as pessoas descubram sua insatisfação com a própria vida quando as coisas não saem como o planejado. Sua segurança e estabilidade depende muito do sucesso dos seus objetivos, o que nem sempre é fácil.

Escorpião

O escorpiano é dominante e desconfiado por natureza, o que os faz ver e rever diversas vezes suas relações para não cair em armadilhas. Por trás disso, ele esconde o grande medo de ser traído e o desejo de ser respeitado e amado pelo o que é. O conceito de traição deste signo é amplo e guardar um segredo já pode ser o suficiente para que se sintam defraudados.