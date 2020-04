Ideias de decoração de cozinha retrô para experimentar

Assim como na moda, a decoração também pode utilizar elementos que já fizeram sucesso em outras épocas. Os anos 60, 70, 80 e 90 se encaixam perfeitamente em nossa época, pois, além de proporcionar um sentimento de nostalgia, oferecem muito estilo.

Quando pensamos em cozinha retrô há diversos elementos que podem ser explorados e que você pode experimentar aos poucos para entender se realmente faz sentido com o seu estilo de decoração.

Piso xadrez

O piso xadrez é um clássico e muito comum em cozinhas das décadas passadas. Para uma aparência mais suave, combine os ladrilhos com os armários. Ilha com papel de parede Muito utilizada da década de 50, você pode colocar na sua cozinha uma ilha com papel de parede retrô.

.

Azulejos amarelos

De um oi para a década de 50, com os azulejos amarelos. Você ainda pode apostar em cobrir as paredes com um azulejo brilhante.

.

Eletrodomésticos vintage

Com a aparência icônica, invista em geladeira ou o forno mais antigos. Isso proporcionará o toque antigo que você precisa.

.

Armários rosa

Os armários lembram uma foto polaroid e desgastada pelo sol. O rosa empoeirado é uma cor única e suave. Armários de linóleo O verde suave do verão é perfeito para o armário e apresenta o toque vintage que você precisa.

.

Pisos de cerejeira

Muito utilizada na década de 60, o piso cerejeira brilha e proporciona uma ótima estética. Voce pode completar ele com paredes que iluminam e ampliam o espaço.

.

Papel de parede estampado e armários vibrantes

Por fim, uma outra dica para uma cozinha retro é papel de parede geométrico. Ele proporciona movimento e vivacidade para a cozinha, enquanto os armários em cores vibrantes parecem nítidos e limpos.

.

LEIA TAMBÉM: