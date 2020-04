Em novo formato, Campeonato Brasileiro de League of Legends está de volta

O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) e o Circuito Desafiante estão de volta neste mês de abril.

Após serem suspensos temporariamente devido a evolução do novo coronavírus (covid-19), as competições retornam em formato online. Confira as datas:

CBLoL – 10 de abril (super semana);

Circuito Desafiante – 13 de abril.

Como revelado pela Riot Games, a operação das transmissões será remota a fim de proteger todos os envolvidos e seguir as recomendações dos órgão de saúde pública.

Com informações da Riot Games

