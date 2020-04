Como usar calça de cintura alta de acordo com seu tipo de corpo

As calças são uma das roupas mais práticas e confortáveis que você pode ter no seu armário. Além disso, elas nunca saem de moda e, com elas, você pode criar looks casuais e formais.

Para que você possa tirar o máximo proveito das suas roupas, Metro Jornal preparou um guia para te ajudar a escolher calças com cintura alta de acordo com o seu tipo de corpo.

Forma de ampulheta

Se o seu corpo tem a forma de ampulheta, isso significa que o seu quadril e os seus ombros têm a mesma largura e que a sua cintura é menor. As calças que mais lhe favorecem são as de corte reto, pois assim você pode alongar a sua figura e parecer mais alta.

Forma de I

Os corpos em forma de I são aqueles que parecem muito finos e alongados. Para criar curvas, use calças de cintura alta e corte fino. De preferência, escolha aquelas com listras ou padrões para criar um efeito de volume no quadril.

Forma de H

Os tipos de corpo em forma de H têm uma medida semelhante no quadril, na cintura e nos ombros. Acentue a sua cintura com calças de cintura alta com detalhes nessa área, como botões. O corte deve ser reto para seguir a linha natural do seu corpo.

Forma de O

Os corpos em forma de O tendem a ser mais arredondados na cintura e no quadril. Para destacar as suas curvas e equilibrar a sua figura, escolha calças de cintura alta com um corte reto ou levemente alargado. Recomenda-se que as cores dessas roupas sejam escuras e sem estampas.

Forma de A

Os corpos em forma de A têm ombros menores e um quadril mais largo. Para equilibrar a sua silhueta, escolha calças largas para adicionar volume à parte inferior.

