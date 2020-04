Como ativar o modo escuro do WhatsApp? Assim é possível

O modo escuro permite que você troque a cor do seu aplicativo WhatsApp ao selecionar o tema claro ou escuro.

A função, liberada em fevereiro pela plataforma de menagens, está disponível para os sistemas Android e iOS. Confira como ativar:

Android

No sistema do Google, a função pode ser ativada rapidamente (é necessário ter a versão atualizada do app).

Abra o WhatsApp e toque em Mais opções > Configurações > Conversas > Tema.

Selecione uma das opções a seguir: Escuro: ativa o modo escuro. Claro: desativa o modo escuro. Automático (sistema): selecione essa opção para que o WhatsApp siga a configuração do seu celular. Abra as Configurações do seu celular e toque em Tela. Em seguida, ative ou desative o Tema escuro.



Reprodução

Sistema da Apple

Esse recurso pode ser ativado ou desativado nos ajustes do seu celular e está disponível para iOS 13 ou posterior. Veja:

Abra os Ajustes do iPhone > Tela e Brilho.

Selecione uma das opções em APARÊNCIA: Escura: ativa o modo escuro. Clara: desativa o modo escuro.



Com informações do blog oficial

