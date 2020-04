Comida de MasterChef sem sair de casa: chef Jacquin lança delivery em SP

O avanço da epidemia de coronavírus em São Paulo pode nos impedir de sair de casa e explorar os diversos restaurantes da capital. Todavia, isto não nos impede de comer bem dentro de casa.

O restaurante Président, do chef Erick Jacquin, iniciou nesta semana a operar com aplicativos de delivery. É possível pedir os pratos que são marca registrada do francês por iFood, Rappi e Uber Eats – e, para quem quiser espiar as instalações do restaurante, é possível retirar pessoalmente.

“É um grande prazer chegar na casa dos paulistanos com os nossos pratos, oferecer para essas famílias uma experiência com a gastronomia francesa e ainda compartilhar ingredientes que trazem histórias”, conclui o chef Jacquin.

Entre as opções do menu estão o famoso e premiado “Pato do Dr. Ricardo” (R$ 79,00); o clássico francês Blanquette de Veau (R$ 61,00 e ); Boeuf Bourguign (R$ 59,00); Mousse de linguado com emulsão de champagne (R$ 69,00); croque monsieur, que é o tradicional lanche da França (R$ 39,00); e muitos outros.







Como sobremesa o cliente pode escolher entre dois sabores de mousse, sendo eles o de chocolate, que é uma receita original da mãe do chef Jacquin (mémé Simone), ou de iogurte com frutas vermelhas. Ambos pelo valor de R$ 22 cada.

Para quem deseja realizar seus pedidos diretamente com o restaurante e retirá-los na porta, é possível ligar para o número (11) 3062. 7169.

O Président fica no bairro Jardins, na capital paulista – endereço Rua da Consolação, 3527.