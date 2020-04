Battle royale: Desafio Contra Squad reúne influenciadores para comemorar novo modo ranqueado do Free Fire

Grandes nomes do cenário de Free Fire participarão do Desafio Free Fire Contra Squad no próximo fim de semana.

Como revelado pela Garena, a disputa, ocorre nos dias dias 4 e 5 de abril, a partir das 13h, com transmissão pelo YouTube e pela BOOYAH!, plataforma de streaming oficial da Garena.

Lideradas por influenciadores, oito equipes irão disputar em forma de mata-mata com direito a eliminação dupla – cada time tem que perder duas vezes para ser eliminado de fato.

Os influenciadores capitães dos times serão: BAK, BLACKN444, Cerol, GG Easy, Nobru, Thurzin, Weedzao e o rapper FBC.

Contra Squad

O evento é uma forma de promover o novo modo de partidas ranqueadas na modalidade 4×4 – ou seja, quatro jogadores contra quatro jogadores.

Ainda de acordo com a Garena, a novidade chegará ao público por meio de uma atualização prevista para o dia 9 de abril.

Com informações da Garena

