WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam falhas nesta quarta-feira

Usuários do Facebook e Instagram, além do aplicativo de mensagens WhatsApp, vem enfrentando problemas nesta quarta-feira (01/04).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o problema atinge usuários de diversos países, inclusive o Brasil.

Ainda de acordo com o portal, o Facebook trabalha neste momento para normalizar a situação. Confira postagem:

Instagram Stories are starting to work again for some users.

Some users are also reporting to be properly able to download media, but unfortunately the service has not been restored worldwide yet. https://t.co/kZlTvXcfde

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 1, 2020