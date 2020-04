Assim como no mês passado, a importância de cuidar da saúde volta a ser destaque. As previsões da Numerologia para Abril trazem a energia dos números 4 e 8 (ano e mês universal, respectivamente) que indicam que teremos a efetiva condição de encarar com mais praticidade a realidade dos fatos e agir de modo maduro dianto dos desafios da reconstrução.

Nas previsões de março, já falamos sobre a importância de se cuidar da saúde por conta da combinação dos números 4 e 7. Só não imaginavámos que seria neste nível, em função do coronavírus). A dinâmica continua em abril, mas de maneira mais responsável e controlada.

Já sabíamos, pelo fato de vivermos em 2020 o Ano Universal 4, o quanto a reestruturação no modo de lidar com a terra, o corpo, o dinheiro e o trabalho seria necessária.

Em termos não muito bons, em abril existe o risco de violência, uma vez que o 8 é tem simbolismo associado à imposição da vontade e ao uso abusivo do poder. E o 4 é o número que se rebela contra as regras, normas e ao que é considerado certo, seguro.

Além disso, os números 4 e 8 que marcam as previsões da numerologia para abril são vinculados à repressão e ao controle. Fica um lado muito preocupado com a segurança, o trabalho e a saúde e outro querendo impor tiranicamente a vontade e o que considera certo por meio da violência, da revolta e da atitude agressiva.

Colocar limites é um tema forte em ambos os números. Então, a falta deles ou o excesso deles podem representar uma temática constante em abril.

Para entender as previsões da numerologia para abril na sua vida e as suas tendências para viver o amor primeiro confira seus números pessoais:

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 5

Solteiros

Este é um período que você sentirá necessidade maior de liberdade, uma vez que esses três números que se conjugam em seus três ciclos numerológicos estão associados ao ímpeto por ter mais autonomia e independência.

É um período em que a disposição preponderante é de dedicar seu tempo para estudar, aprender, e, assim, abrir a mente para conhecimentos novos. E esses contribuírem para algum projeto, nova experiência ou novidade que almeja criar, lançar, compartilhar.

Comprometidos

Este mês pode ser mais difícil para você manter-se de quarentena por conta do coronavírus. Mas mantenha-se!

Há tendência de você querer buscar informações, estudos e novidades que lhe permitirão desenvolver algum projeto, ou seja, sair da rotina e ter um tempo mais voltado para si e não tanto para um relacionamento amoroso. Por isso, sua impaciência poderá estar maior com a pessoa parceira.

Tire um tempo diário e tenha um espaço maior para você, ficando mais “na sua”. Converse com seu par a respeito deste seu momento para que não use palavras agressivas e imprudentes como uma forma negativa de se isolar mais.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 6

Solteiros

Abril tende a ser um período mais romântico. Esses três números simbolizam predisposição ao amor, a estar de mãos dadas com uma pessoa em um clima de sedução, companheirismo e até mesmo paixão.

Todavia, se a quarentena durar até o fim de abril, você poderá não aproveitar o potencial deste mês para encontrar alguém e engatar um relacionamento afetivo. Se puder, por meios virtuais, dar vazão a essa tendência e viver o romantismo desse jeito, aproveite!

Comprometidos

Neste mês, muitos sacrifícios pessoais serão necessários para se doar à pessoa parceira e à família – seja sua, de seu par ou de ambos. Além disso, pelo fato do Ano Pessoal 2 e do Mês Pessoal 6, abril tende a representar um período em que você tomará consciência de alguns detalhes desconfortáveis entre você e a pessoa com a qual se relaciona.

Alguma divergência, um valor diferente, um atrito entre vocês que demandarão muita conversa e ajustes. Existe o risco de rompimento, separação ou distanciamento neste mês. É fundamental cada um de vocês ceder um pouco e tentar colocar a relação em outro nível de união ao buscarem se entender.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 7

Solteiros

De um lado, você poderá estar mais carente, com desejo de se envolver emocionalmente. Por outro, com medo de se comprometer intimamente.

Poderá aproveitar o lado reflexivo e buscador de respostas da simbologia do 7 (de seu Mês Pessoal) e do 2 (de seu Trimestre Pessoal) para se questionar a respeito dos medos de amar e sofrer.

Se a quarentena por causa do coronavírus durar até o fim de abril, talvez você verá a tendência a se recolher e refletir sobre seu passado amoroso (sua forma de dar e receber afeto, o tipo de pessoa parceira que costuma atrair, etc.) preponderar. Mas se conseguir por algum meio, tal como virtual, começar a criar um laço de intimidade com alguém, aproveite!

Comprometidos

A simbologia do 7 e do 2 (de seu Mês e Trimestre Pessoais) caracterizam predisposição a criar um laço mais profundo de intimidade com a pessoa parceira.

E, ao mesmo tempo, uma defesa afetiva em relação ao medo de sofrer no amor, tal como se distanciando física, emocional ou sexualmente de seu par.

Se a quarentena durar até o fim de abril, você poderá aproveitar esta fase de contato mais frequente com a pessoa amada para justamente atingir esse nível mais intenso de companheirismo, vencendo eventuais barreiras nesse sentido por meio de muita conversa, empatia e compreensão.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 8

Solteiros

A preocupação tanto do 4 quanto do 8 (e ambos se reforçam por estarem conjugados neste mês) é com a segurança. Então, não é de se arriscar em termos românticos. O desejo, se for para relacionar, é o de ser com alguém que lhe transmita essa sensação de que será duradouro.

Todavia, se a quarentena durar até o fim de abril, se manterá com o foco em cuidar da saúde e da família, bem como recebendo o amparo dos familiares. Porque os números 4 e 8 simbolizam justamente essa função apoiadora e focada na estabilidade familiar.

Comprometidos

Este mês já seria focado em oferecer segurança para a pessoa parceira e a família, bem como receber esse amparo dos familiares, e com a quarentena, essa bela condição apoiadora e de união se intensificou.

E também é uma época de maior preocupação, especialmente com o trabalho e as finanças. Sentar com a pessoa parceira e planejarem decisões de como administrar melhor o dinheiro, o tempo e a família será fundamental.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 9

Solteiros

O 5 (de seu Ano Pessoal) e uma faceta da simbologia do 9 (de seu Mês Pessoal) apresentam tendência para não se comprometer afetivamente. Já o 6 (de seu Trimestre Pessoal) e outra perspectiva do número 9 são inclinados ao romantismo.

Há tendência para você viver mais o lado mais livre deste período, mas não esqueça que estamos em período de quarentena e distanciamento social.

Poderá ainda aproveitar a associação do 5 com tecnologia e conhecer alguém por algum meio virtual. Daí viverá tanto o lado romântico quanto a tendência a manter sua liberdade preservada.

Comprometido

Este é um período, de certa forma, conflitante: há disposição em preferir a liberdade, ter mais espaço para si, e outra mais carente e desejosa de curtir momentos românticos com a pessoa parceira.

Divida bem o seu tempo para ter oportunidade de se dedicar a ler, estudar, aprender e fazer algo prazeroso para si, bem como para se dedicar ao relacionamento. E fique atento às recomendações sobre isolamento e distanciamento social.

Alguns sacrifícios pessoais poderão ser demandados de você em prol da harmonia da relação, uma vez que tanto o 6 (do seu Trimestre Pessoal) quanto o 9 (de seu Mês Pessoal) simbolizam a disponibilidade de compreender, oferecer colo e se doar à pessoa amada e à família.

Caso a quarentena por causa do coronavírus dure todo o mês, talvez seja mais difícil ter um tempo maior para si. Converse com seu par sobre o quanto será importante esses momentos, ainda mais que o risco de se impacientar e chutar o balde existe – o que poderia gerar o rompimento e até mesmo o fim da relação.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 1

Solteiros

Essa conjugação de números em abril é muito promissora para iniciar um relacionamento amoroso. Porque a simbologia do 1 (de início) também tem um lado conquistador (tal como o 8 de seu Trimestre Pessoal) que pode se direcionar para um desejo comum quando se passa pelo Ano Pessoal 6: se relacionar afetivamente.

Todavia, estamos no período de quarentena por conta do coronavírus. Portanto, talvez seja difícil aproveitar o potencial para começar a construir uma vida a dois. Mas quem sabe aproveitando o lado virtual do 1, você conhece alguém por meio da internet?

Comprometidos

Você vai se encontrar numa fase muito inquieta e dinâmica, fervendo de energia. Como estamos numa fase de quarentena por conta do coronavírus e não sei se vai terminar até o fim de abril, valerá a pena você dar um jeito de fazer ginástica dentro de casa para não deixar vazar a impaciência por meio de uma atitude agressiva e até mesmo violenta com a pessoa amada.

Tendo em vista que você já está no Ano Pessoal 6, o qual pode trazer à tona certas decepções no amor por conta de expectativas elevadas em relação à pessoa parceira e ao relacionamento afetivo, esse ímpeto todo das simbologias do 1 e do 8 pode extravasar tais insatisfações por meio de discussões consideráveis.

Canalize por meio de atividades físicas esse poder todo e use o online (associado ao 1) para trabalhar, produzir (8) e agir de forma justa e saudavelmente assertiva em sua vida a dois. Inicie um ciclo de mais maturidade na sua forma de se relacionar afetivamente.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 2

Solteiros

Eis um período em que o desejo por estar numa relação é maior. O potencial de iniciar (associado ao 1 de seu Trimestre Pessoal) um relacionamento amoroso (vinculado ao 2 de seu Mês Pessoal) é forte. Mas há o medo de se entregar e sofrer por meio do abandono emocional, de traição ou da rejeição (como o 7 de seu Ano Pessoal revela).

Um lado com coragem e disposição de se abrir emocionalmente e outro altamente desconfiado e defensivo, preferindo manter sua liberdade e privacidade.

Como estamos na quarentena por conta do coronavírus e não sabemos se vai durar todo o mês de abril, vale a pena você refletir bastante (atributo tanto do 2 quanto do 7) a respeito de sua disponibilidade ou não de vencer medos e resistências quanto a amar.

Comprometidos

Este é um mês em que um lado seu desejo criar uma fase de maior intimidade e companheirismo com seu par. Outro lado preferiria ficar mais “na sua”, se dedicando mais a seus projetos pessoais e estudos.

Dividir o seu tempo entre seus próprios interesses e a vida a dois será fundamental. Em função da quarentena por conta do coronavírus, pode ser que você precise conversar com a pessoa parceira a respeito desses momentos de privacidade que lhe farão tão bem neste período.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 3

Solteiros

Eis um mês muito apropriado para o romance. A disponibilidade em viver uma história de amor intensa e prazerosa é vista pela repetição da simbologia do 3 (em seu Mês e Trimestre Pessoais).

E o desejo por uma relação segura e duradoura pode ser vista pelo fato de se encontrar no Ano Pessoal 8. Todavia, estamos em um período de quarentena e o potencial de abril para amar e construir uma relação prazerosa pode ser limitado.

Mas se conseguir um meio de conhecer alguém e se sentir essa forte atração possível de ser vivida num ciclo como esse, aproveite!

Comprometidos

O desejo por mais prazer está intenso neste período da sua vida, uma vez que a simbologia do 3 está repetida em abril (em seu Mês e Trimestre Pessoais). Esse prazer pode ser tanto em termos sexuais quanto nas trocas com a pessoa parceira.

O potencial do 3 de alegrar, motivar, inspirar e emocionar é grande. Que você possa usar suas palavras e sua criatividade para criar esse clima prazeroso e agradável ao lado de seu par, superando esse momento tão desafiante pelo qual estamos passando.

Usar com maturidade suas emoções e suas palavras será um bálsamo na vida a dois.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 4

Solteiros

Eis uma fase na qual, por um lado, almeja um vínculo sólido e estimulante, seguro e excitante. Por outro, tem medo de se arriscar conhecer e construir uma nova história de amor, preferindo a liberdade que o 9 (de seu Ano Pessoal) e o 5 (de seu Trimestre Pessoal) tanto amam.

Como estamos em quarentena por conta do coronavírus e não sabemos se vai durar todo o mês de abril, talvez você acabe privilegiando essa tendência de preservar seu espaço, cuidando de estudar, aprender e interagir virtualmente com os amigos e familiares.

Mas se quiser aproveitar o potencial de conhecer uma pessoa por vias virtuais (que pode ser alguém de outra cidade, estado ou mesmo país), já poderá construir um laço amoroso a distância em abril.

Comprometidos

Em abril, o fato de estar num período em que o 9 (de seu Ano Pessoal) e o 4 (de seu Mês Pessoal) se conjugam mostra que é um mês para você ter uma atitude bastante prestativa, fazendo sacrifícios pessoais para amparar e ajudar a pessoa parceira, especialmente diante de uma crise ou mudança (seja por influência do coronavírus ou não).

Ou você é quem precisará desse auxílio e amparo de seu par. Será importante também você tirar um tempo para ter espaço para você, suas pesquisas, estudos. Porque as simbologias do 5 e do 9 pedem.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Confira oito técnicas de harmonização energética para se manter calmo nesse período de isolamento.

+ Feliz ano novo astrológico! Saiba mais sobre o seu Mapa Astral do ano com a Revolução Solar.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]