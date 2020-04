PlayStation Plus: Confira os jogos gratuitos do mês de abril

Foram divulgados pela Sony, nesta quarta-feira (01), os jogos gratuitos da PlayStation Plus (PS Plus) do mês de abril. Confira a lista:

Uncharted 4: A Thief’s End

“Vários anos após sua última aventura, o caçador de tesouros aposentado, Nathan Drake, é forçado a voltar ao mundo dos ladrões. Com conseqûencias bem mais pessoais, Drake embarca em uma jornada visualmente deslumbrante pelo globo, perseguindo uma conspiração histórica que talvez esconda um tesouro pirata famoso”, revela a descrição.

“Nathan Drake terá que pensar rápido, bater rápido e usar armas improvisadas em sua maior aventura, enquanto testa seus limites físicos, sua determinação e, por último, o que está disposto a sacrificar para salvar quem ama”. Confira trailer:

Dirt Rally 2.0

“Aperfeiçoe suas habilidades de condução e desenvolva nervos de aço ao detonar uma seleção icônica de pistas de rally por todo o mundo”, explica a descrição do game.

“Busque a glória do campeonato (e um tempo cada vez menor) neste simulador de corridas realista. Dirt Rally 2.0 é o melhor que o venerado estúdio de desenvolvimento britânico tem a oferecer: pistas desafiadoras, sistemas meteorológicos que alteram as corridas, personalização profunda dos carros e muito mais. Um exemplo perfeito de corridas off-road”.

Como revelado pela Sony, ambos os títulos estarão disponíveis, para membros PlayStation Plus, para baixar do dia 7 de abril até 4 de maio.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: