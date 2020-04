Como ficam as contas na quarentena? Educadora dá dicas de que e como pagar

A contadora, educadora financeira e professora Cíntia Senna afirma que o brasileiro terá que fazer escolhas e, se possível, pagar as contas apenas do que é extremamente essencial.

Em entrevista à BandNews FM, a mestre em Educação Financeira pela Florida Christian University fala que o dinheiro, agora, deve ir para necessidades básicas como alimentação, saúde e luz.

A conta de internet também deve ser paga porque, em muitas vezes, se trata de um recurso para conseguir renda durante a quarentena.

Cíntia Senna comentou que a crise financeira gerada pela pandemia do novo coronavírus é um cenário totalmente atípico. No caso de dívidas com instituições financeiras, segundo a professora, vale a máxima: "devo, não nego, pago quando e como eu puder".