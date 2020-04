Com uma personalidade que se caracteriza pelo desejo e movimento, o ariano é dos signos de fogo mais sexuais do zodíaco.

Confira 5 verdades sobre a vida sexual dos arianos:

1.Gostam muito de sexo.

O ariano se aventura no sexo e gosta muito disso. Em um relacionamento buscam frequentemente os momentos entre quatro paredes e podem se sentir frustrados com pessoas que não dão a mesma importância que eles. Pode parecer individualista em muitas áreas da sua vida, mas gosta de compartilhar seu desejo e prazer com o parceiro.

2.Programar tudo pode ser um problema.

Este signo é impulsivo e gosta de ter espontaneidade. Por isso, ele não gosta de planejar sua vida sexual como se fosse obrigação ou tivesse que ocorrer apenas nas horas apropriadas. Esperar nem sempre é com eles.

3.Gostam de quem os procura.

Apesar de ser ótimo em tomar a iniciativa, o ariano gosta de ser surpreendido e se sentir “caçado” pelo parceiro. A sedução é algo importante e, por mais que não pareça, ele certamente irá adorar ser dominado.

4.Se apegam quando existe conexão sexual.

Diferente do que muitos pensam, o ariano não é apenas um conquistador. Este signo gosta de se apaixonar e estar com pessoas que fazem seu coração bater mais rápido, podendo se apegar tanto a conexões mentais, como sexuais. A química é algo muito importante e que o ajuda a definir quem realmente deseja ao seu lado.

5. Podem esquentar e esfriar muito rápido.

Agitado por natureza, o ariano costuma viver de um extremo ao outro. Por isso, ele pode “esquentar” as coisas rapidamente e partir não só para a ação, como dar passos no relacionamento com mais velocidade do que outros signos.

No entanto, ele também pode esfriar e mudar sua direção ou animo de uma hora para outra, pois não se conforma de ficar parado ou fazendo a mesma coisa por muito tempo.