3 exercícios de yoga que ajudam a relaxar

Além do estresse diário, surgiu o da pandemia do coronavírus (covid-19). É normal que você se sinta tenso ou preocupado. Por isso, Metro Jornal listou 3 exercícios de yoga para relaxar. Você pode fazê-los em casa e aproveitar a quarentena para melhorar a sua saúde física e mental.

Uttanasana

Com os pés paralelos e abertos à largura dos quadris, respire e levante os braços acima da cabeça. Então, deixe o ar sair dos pulmões enquanto você flexiona a partir do quadril e contrai o abdômen.

Agora, coloque as mãos na lateral dos pés ou, se preferir, atrás dos tornozelos. Relaxe o pescoço e abaixe a cabeça em direção aos pés. Mantenha o peito o mais próximo possível das pernas.

Com os joelhos esticados com flexão, mantenha a testa em contato com as pernas. Fique nessa posição por 30 segundos.

Dhanurasana

Também conhecido como “pose de arco”, é um dos exercícios de ioga mais eficazes para aliviar o estresse e energizar o coração.

Para fazê-lo, deite-se de bruços e dobre os joelhos. Agora, segure firmemente os tornozelos do lado de fora com as duas mãos. Respire fundo e estique as pernas para cima. Eleve as coxas e levante a cabeça e o peito.

Você deve manter os braços retos, inclinar a cabeça para trás e olhar para cima. Faça cerca de cinco respirações e sorria depois de cada uma.

Com uma expiração lenta e progressiva, abaixe a testa e o peito até o chão e faça o mesmo com as pernas. Solte os tornozelos das mãos e descanse.

Viparita karani

Para executar esta postura, você deve se sentar de frente para a parede. Mova as suas mãos para o chão e coloque-as atrás das costas. Agora dobre os joelhos e aproxime as nádegas e o quadril da parede.

Traga as pernas contra a parede e deite-se. É importante que você verifique se o seu corpo está em simetria. Estique as pernas na vertical e leve as mãos ao abdômen e sinta com elas como o ar entra e sai do corpo. Descanse por 5 minutos e, se quiser repeti-lo, faça-o quando quiser.

