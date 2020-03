Os signos do zodíaco que odeiam ser mandados

Alguns signos do zodíaco não são muito receptivos com ordens e podem receber muito mal as sugestões de outras pessoas, podendo sentir que elas querem controlar suas decisões.

Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de fazer as coisas no seu próprio tempo e não dispensa suas vontades impulsivas ou espontâneas. Por isso, eles odeiam receber ordens ou sentir que os outros não confiam na sua capacidade de tomar as rédeas da situação. Este signo tende a sentir que suas asas são cortadas e a individualidade é invadida quando não podem controlar as próprias ações sozinhos.

Touro

O taurino se sente frustrado quando é direcionado a tomar atitudes ou precisa levar em conta métodos de outras pessoas para realizar as coisas. Este signo é teimoso e tende a se recusar sem rodeios a seguir instruções que não acredita para fazer a vontade dos outros. Infelizmente, podem se fechar a aprendizagens quando agem dessa forma.

Leão

A posição do leonino é sempre forte e ele não gosta de receber ordens sem explicações. Este signo prefere liderar as próprias decisões e até a dos outros se puder, podendo não aceitar orientações e seguindo apenas o que considera ser o melhor. Ainda assim, podem ser prestativos e tentar encontrar soluções que sejam positivas para eles e para os outros.

Aquário

A independência e vontade de romper os padrões estabelecidos fazem do aquariano um dos signos que menos gosta de cumprir ordens, especialmente se as considera vazias. Ele tende a procurar sempre novas maneiras de agir e surpreender com propostas inovadoras. Este signo pode se sentir muito frustrado quando alguém tenta comandá-lo e prefere trabalhar com pessoas que estejam dispostas a buscar soluções juntas.