Informações ocultas do WhatsApp revelam detalhes de inédito recurso para os usuários

Informações ocultas do aplicativo de mensagens WhatsApp revelaram detalhes de um novo recurso que será liberado para os usuários.

O desenvolvimento faz parte do uso de uma mesma conta em diversos dispositivos, novidade que será disponbilizada para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o app começou a testar uma nova mensagem de mudança de criptografia, como parte da função.

Quando alguém adiciona um novo dispositivo em sua conta do WhatsApp, você será notificado porque as chaves de criptografia foram alteradas, informou. Confira:

Testing 👀

When someone adds a new device in his WhatsApp account, you will be notified because encryption keys change.

Available in future for iOS and Android! pic.twitter.com/WqrM6cRHWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 24, 2020