Facebook começa a liberar novo design para os usuários da plataforma

O Facebook começou a liberar um novo design para os usuários da plataforma. A atualização é disponibilizada de forma gradativa.

"Estamos animados para você testar uma experiência nova e mais simples do site do Facebook", revelou a empresa.

O novo layout para computador se aproxima da experiência atual dos apps para Android e iOS. Confira algumas novidades:

Encontre as coisas mais rapidamente: Com a recente atualização, é possível chegar mais rápido com a nova forma simplificada de navegar.

Aparência mais limpa. Texto maior: Como revelado pelo app, fontes maiores e layouts simplificados tornam mais fácil fazer o que você deseja.

Diminua o reflexo com o modo escuro: "Dê um descanso para os seus olhos com o novo visual surpreendente do modo escuro", revelou a plataforma.

