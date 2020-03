Epic Games alerta jogadores sobre bugs no título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games alertou os jogadores sobre alguns bugs no título Fortnite nesta terça-feira (31).

As informações foram compartilhadas pela empresa no Twitter. Como revelado, os problemas surgiram depois da atualização v12.30. Confira:

Salve o Mundo

A empresa compartilhou uma orientação sobre o modo Salve o Mundo: “Jogadores de PlayStation 4 e Xbox One que possuem o modo Salve o Mundo precisarão fazer o download do modo novamente após atualização para v12.30”, explicou.

“Você ainda pode jogar o Battle Royale normalmente cancelando o download após a atualização geral para v12.30”.

Estilos no Vestiário

Um problema também afeta ao mudar Estilos no Vestiário. “Estamos investigando e trabalhando para solucionar um problema que pode causar travamento ao mudar Estilos no Vestiário. Traremos mais informações assim que possível”, afirmou.

iPad

“Estamos investigando um problema no iOS que não permite que jogadores utilizando iPad pressionem o botão Jogar depois de iniciar o jogo”, explicou.

“Uma solução alternativa é reiniciar o jogo e apertar rapidamente o botão de Jogar quando for exibido”. Confira:

Battle Royale

Ainda no jogo, outro problema afeta o modo Battle Royale. “Devido a um problema, a Granada foi desabilitada temporariamente no Battle Royale. Avisaremos vocês assim que a Granada for habilitada novamente”.

