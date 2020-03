Decoração: renove a sua casa seguindo as tendências eco-friendly

A decoração com materiais naturais e ecológicos será o principal veículo para projetar conforto, beleza e vanguarda em sua casa. Há também um espaço maior para automação residencial, devido à economia de recursos que representa.

Para começar, não esqueça que a ideia de "menos é mais" ainda é primordial, razão pela qual considera que a decoração japonesa, Wabi Sabi, baseada no natural, pode ser um eixo: paredes vazias ou sem pintura, móveis nus ou ornamentos discretos, tons neutros etc. Essa tendência facilita a reciclagem de móveis antigos herdados pelos avós.

Cores

Além de branco e bege, a cor dos tijolos (chedrón ou laranja) vai crescer este ano. No caso dos primeiros, por fornecer luz aos interiores, dando a ilusão de espaço e porque combinam praticamente com tudo.

O chedrón, entretanto, está presente desde o outono, depois de ser escolhido no campo da moda, por especialistas e prescritores de moda na Copenhagen Fashion Week. No entanto, sua energia e aceitação acabaram permeando acessórios e todos os tipos de roupas.

Tendências amigáveis de móveis

A decoração, o design de interiores e os móveis não fogem à onda de cuidados ambientais, portanto, as propostas e conceitos de profissionais dessas áreas se basearão na seleção de materiais biodegradáveis e reciclados, sem arriscar funcionalidade ou estética.

Mesas de bambu, poltronas com paletes e papelão reciclado são uma alternativa ecológica devido à facilidade com que se degradam, em comparação com as feitas com plásticos sintéticos (que levam entre 100 e mais de mil anos para se decompor). Hoje já existem muitas startups de fabricação de móveis ecológicas.

Por outro lado, as poltronas de veludo estarão em alta e, se você quiser equilibrar sua preferência por esse material, ainda sendo sustentável, procure fornecedores de tecidos ecológicos que já existem no mercado e envie estofados.

Acessórios minimalistas

Seja em cores naturais ou pintadas com corantes vegetais, vime, cortiça e corda já são usados para fazer gavetas, cestos que trabalham para manter a organização.

Da mesma forma, tapetes de juta, cortinas de fibra vegetal, toalhas de mesa e guardanapos artesanais, 100% orgânicos, dão um toque complementar. Sempre considere a simetria e as decorações são leves e equilibradas, pois o minimalista ainda está em voga e facilita a limpeza.

Tecnologia doméstica

A tecnologia doméstica procura economizar recursos. Com sistemas de automação de acesso, persianas e lâmpadas, o consumo de eletricidade é otimizado; enquanto no tubo especializado e redirecionado, alguns líquidos são reutilizados.

Agora você sabe, neste 2020, o compromisso de melhorar as condições do planeta é uma prioridade; se você quiser se juntar a ele, comece renovando os materiais que adornam sua casa ou adquira um novo com tecnologias adequadas para o cuidado de recursos.

Não se esqueça de doar utensílios, móveis ou acessórios que você não deseja mais, pois eles podem ter um segundo ciclo de vida em outras casas.

